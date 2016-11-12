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Мухаммад — посланник Всевышнего
Отзывы о фильме «Мухаммад — посланник Всевышнего»
Muhammad: The Messenger of God
Мухаммад — посланник Всевышнего
2015 / Иран
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Эльдар Самедов
12 ноября 2016, 01:20
Салам Алейкум!есть информация по поводу фильма?будет ли в Краснодаре показ?
12 ноября 2016, 01:20
0
0
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Заир ТОТ-САМЫЙ
18 ноября 2016, 15:02
Как заказать билеты
18 ноября 2016, 15:02
0
0
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Зульфия Хабибулаева
18 ноября 2016, 16:52
А в других городах почему непоказывают?не все же могут в Москву ехать.В Краснодаре будит ли вообще показ?!
18 ноября 2016, 16:52
0
0
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Судайси Насайдинов
27 ноября 2016, 07:16
Оценка
Санкт-Петербурге тоже будит показ фильм???
27 ноября 2016, 07:16
0
0
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Анна Пермякова
28 ноября 2016, 12:30
Показ фильма пока не планируется ни в Краснодаре, ни в Петербурге, ни в другом городе РФ.
28 ноября 2016, 12:30
0
0
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Дибиров Ахмед
29 декабря 2016, 20:34
Ждем показа в Москве.
29 декабря 2016, 20:34
0
0
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Bekzod Nasimov
20 августа 2017, 21:52
как могу купить фильма
20 августа 2017, 21:52
0
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