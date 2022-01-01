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Мухаммад — посланник Всевышнего Мухаммад — посланник Всевышнего
Киноафиша Фильмы Мухаммад — посланник Всевышнего Мухаммад — посланник Всевышнего, 2015: актеры и роли
Muhammad: The Messenger of God Мухаммад — посланник Всевышнего 2015 / Иран
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Мухаммад — посланник Всевышнего, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маджид Маджиди Majid Majidi
В ролях
Махди Пакдел Алиреза Шоджа Нури Alireza Shoja Nouri Мохсен Танабанде Мохсен Танабанде Mohsen Tanabandeh Дариуш Фарханг
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