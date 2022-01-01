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Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение
Киноафиша Фильмы Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение, 1989: актеры и роли
Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение 1989 / СССР
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Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марина Пертегас
В ролях
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
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