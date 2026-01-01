Николай – зоопсихолог в столичной клинике. Из-за досадного недоразумения с котом бизнесмена Терентьева, Николай вместе с двумя детьми, которых воспитывает в одиночку, вынужден уехать из города. Он решает погостить у отца в деревне, пока люди Терентьева разыскивают его по всей Москве. Кратковременный визит в деревню круто меняет жизнь Николая и всей его семьи. Пройдя через ряд смешных, а иногда и абсурдных ситуаций, Николай добивается уважения односельчан, обретает веру в себя и, конечно же, находит свою любовь. И когда в деревне объявляется Терентьев с обещаниями разорить ферму, односельчане, объединившись, придумывают хитроумный ответ зарвавшемуся бизнесмену.