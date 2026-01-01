Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Доярка и лопух

Доярка и лопух

, 2018
Россия / мелодрама, комедия / 18+

О фильме

Николай – зоопсихолог в столичной клинике. Из-за досадного недоразумения с котом бизнесмена Терентьева, Николай вместе с двумя детьми, которых воспитывает в одиночку, вынужден уехать из города. Он решает погостить у отца в деревне, пока люди Терентьева разыскивают его по всей Москве. Кратковременный визит в деревню круто меняет жизнь Николая и всей его семьи. Пройдя через ряд смешных, а иногда и абсурдных ситуаций, Николай добивается уважения односельчан, обретает веру в себя и, конечно же, находит свою любовь. И когда в деревне объявляется Терентьев с обещаниями разорить ферму, односельчане, объединившись, придумывают хитроумный ответ зарвавшемуся бизнесмену.

В ролях

Илья Северов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Существует лишь один способ защититься от мошенников: эксперт-безопасник разложил все по полочкам
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи
Новая «Соло прокачка» с K-Pop звездой в роли Джин-Ву на подходе, но есть проблема: в России не покажут даже пираты
Наконец-то дождались от Netflix триллер с «необыкновенной задумкой» — уже 1 600 000 зрителей пали перед его чарами
Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»
«Что нам стоит тест построить?»: а вот узнать 5 советских фильмов по кадру со строителем будет нелегко (сложность 8/10)
Осенью выйдет 8-й сезон «Невского»: вспоминаем серию, которую фанаты назвали главным провалом года — «Где наши привычные менты?»
«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку
Юра, да не тот: в топ-5 лучших российских фильмов – ни одного с Борисовым, зато №5 – в стиле Данелии (и Спилберга!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше