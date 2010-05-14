Маленький Иисус Фландрии, 2010

Фильм «Маленький Иисус Фландрии» основан на творчестве Феликса Тиммерманса. Сюжет позаимствован из пьесы «En Waar De Sterre Bleef Stille Staan», входящей в триптих «Driekoningentriptiek» (1925) и исполнявшейся по всей Фландрии и Голландии. Канун Рождества — самое популярное время, когда и большие, и маленькие театральные труппы возрождают эту любимую многими пьесу во фламандских деревнях. «Еще будучи ребенком, я увидел одну из таких постановок и не могу забыть ее до сих пор», — признается режиссер.