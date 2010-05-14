Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький Иисус Фландрии Маленький Иисус Фландрии
Киноафиша Фильмы Маленький Иисус Фландрии
En waar de sterre bleef stille staan

Маленький Иисус Фландрии, 2010

2010 / Бельгия
6.1 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм «Маленький Иисус Фландрии» основан на творчестве Феликса Тиммерманса. Сюжет позаимствован из пьесы «En Waar De Sterre Bleef Stille Staan», входящей в триптих «Driekoningentriptiek» (1925) и исполнявшейся по всей Фландрии и Голландии. Канун Рождества — самое популярное время, когда и большие, и маленькие театральные труппы возрождают эту любимую многими пьесу во фламандских деревнях. «Еще будучи ребенком, я увидел одну из таких постановок и не могу забыть ее до сих пор», — признается режиссер.

6.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 мая 2010
Возраст 16+
Режиссер
Густ Ван Ден Берхе
В ролях
Питер Дженссенс
Пол Мертенс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленький Иисус Фландрии 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши