Оптическая ось, 2013

Попытка осмыслить изменения, произошедшие в России с людьми за 100 лет, созданная в необычном жанре сопоставления нынешней реальности и фотографий, снятых на рубеже XIX и XX веков. Снимки, сделанные русским фотографом-реалистом Максимом Дмитриевым, были напечатаны в виде больших постеров и вместе со съемочной группой поехали по тем местам, где они были созданы. Люди разных сословий, социальных групп и профессий рассматривают «самих себя» спустя век и рассуждают о жизни и о тех, кого они видят на фотографиях.