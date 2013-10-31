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Оптическая ось
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Оптическая ось, 2013

2013 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Попытка осмыслить изменения, произошедшие в России с людьми за 100 лет, созданная в необычном жанре сопоставления нынешней реальности и фотографий, снятых на рубеже XIX и XX веков. Снимки, сделанные русским фотографом-реалистом Максимом Дмитриевым, были напечатаны в виде больших постеров и вместе со съемочной группой поехали по тем местам, где они были созданы. Люди разных сословий, социальных групп и профессий рассматривают «самих себя» спустя век и рассуждают о жизни и о тех, кого они видят на фотографиях. 

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 31 октября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Марина Разбежкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оптическая ось 1 постер
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