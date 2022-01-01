Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Униженные и оскорбленные

Униженные и оскорбленные, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Премьера нового фильма Марины Разбежкиной, который представляет собой кинодокументацию перформанса Алексея Сысоева. «Униженные и оскорбленные» — это кантата для 12 исполнителей, созданная из фрагментов высказываний пользователей социальных сетей о нашумевших событиях в области современного искусства последнего года (отмена «Тангейзера», скандал на выставке Вадима Сидура в «Манеже» и т.п). Показ предварит дискуссия с композитором, режиссером, исполнителями и ведущими журналистами на тему нетерпимости современной городской среды к любому культурному инакомыслию.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Марина Разбежкина
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Приложение киноафиши