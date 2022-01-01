Униженные и оскорбленные, 2016

Премьера нового фильма Марины Разбежкиной, который представляет собой кинодокументацию перформанса Алексея Сысоева. «Униженные и оскорбленные» — это кантата для 12 исполнителей, созданная из фрагментов высказываний пользователей социальных сетей о нашумевших событиях в области современного искусства последнего года (отмена «Тангейзера», скандал на выставке Вадима Сидура в «Манеже» и т.п). Показ предварит дискуссия с композитором, режиссером, исполнителями и ведущими журналистами на тему нетерпимости современной городской среды к любому культурному инакомыслию.