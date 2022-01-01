Униженные и оскорбленные, 2016

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о выходе в прокат О фильме Премьера нового фильма Марины Разбежкиной, который представляет собой кинодокументацию перформанса Алексея Сысоева. «Униженные и оскорбленные» — это кантата для 12 исполнителей, созданная из фрагментов высказываний пользователей социальных сетей о нашумевших событиях в области современного искусства последнего года (отмена «Тангейзера», скандал на выставке Вадима Сидура в «Манеже» и т.п). Показ предварит дискуссия с композитором, режиссером, исполнителями и ведущими журналистами на тему нетерпимости современной городской среды к любому культурному инакомыслию. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 3 часа 6 минут Год выпуска 2016 Возраст 18+ Режиссер Марина Разбежкина Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про безответную любовь

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