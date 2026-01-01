Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Добро пожаловать, мистер Маршалл

Награды и номинации фильма Добро пожаловать, мистер Маршалл 1953

Каннский кинофестиваль 1953 Каннский кинофестиваль 1953
Комедийный фильм
Победитель
Особое упоминание
Победитель
Особое упоминание
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
