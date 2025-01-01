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Киноафиша Фильмы Космос Цитаты из фильма Космос

Цитаты из фильма Космос

Witold Я боюсь темноты. Всех этих тёмных полостей. Эта жаба вся в своей скользкой сырости.
Fuchs Кривая пасть и тёмная полость, запертая воробьём в сфере жабово-воробьиных Кэтэрэттерий.
Witold Я шокирован!
Fuchs Ещё пару дней с тобой — и я получу Нобелевскую премию по триллераттерии.
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Fuchs Ты копаешь глубоко, как Сартр или Стендаль...
Witold Всё, что касается её, может быть только с любовью.
Fuchs Это бывает, когда писатель вешает кота?
Witold И даже если она не догадается, кто это сделал, ей всё равно будет стыдно за кота, который её кот... наш кот. Это не было настоящим убийством! Как эта красота, такая совершенная и недостижимая, могла объединиться со мной через ложь?
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Léon Феноменальность травинок, самых маленьких цветов; нечто вроде потока в самой чистой поэзии.
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Lucien [Последние слова] Мсье Леон, что с вами происходит?
Léon Ничего. Смотреть больше не на что.
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