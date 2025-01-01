WitoldЯ боюсь темноты. Всех этих тёмных полостей. Эта жаба вся в своей скользкой сырости.
FuchsКривая пасть и тёмная полость, запертая воробьём в сфере жабово-воробьиных Кэтэрэттерий.
WitoldЯ шокирован!
FuchsЕщё пару дней с тобой — и я получу Нобелевскую премию по триллераттерии.
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FuchsТы копаешь глубоко, как Сартр или Стендаль...
WitoldВсё, что касается её, может быть только с любовью.
FuchsЭто бывает, когда писатель вешает кота?
WitoldИ даже если она не догадается, кто это сделал, ей всё равно будет стыдно за кота, который её кот... наш кот. Это не было настоящим убийством! Как эта красота, такая совершенная и недостижимая, могла объединиться со мной через ложь?
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LéonФеноменальность травинок, самых маленьких цветов; нечто вроде потока в самой чистой поэзии.
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Lucien[Последние слова]Мсье Леон, что с вами происходит?