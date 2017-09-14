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«Да, шеф!»: Рецензия Киноафиши

14 сентября 2017 00:00
«Да, шеф!»: Рецензия Киноафиши
Ready…steady… COOK!

Если коротко и понятно, «Да, шеф!» – это документальная версия последней «Кухни» только без напускной истеричности и неправдоподобных многоэтажных блюд. Российский (на самом деле эстонский) шеф-повар Артур Овчинников – на низком старте к финалу мирового гастрономического конкурса «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or), чей престиж сравним с «Оскаром» для киношников и «Олимпиадой» для спортсменов. Победив в российском туре, он должен представить страну на самых критичных смотрах, где «не противно» – это комплимент, а «вкусно» – знак ментального экстаза. Нам предлагают заглянуть за кулисы реальной кухни, где чистый мужской мат сопровождает создание изысканных и совершенно неопределяемых блюд, лицезреть которые хочется больше, чем есть.

«Да, шеф!»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Да, шеф!»

Это первый полнометражный фильм Ольги Панкратовой, поэтому нельзя не отметить смелость при выборе темы – не самой живописной с точки зрения локаций, персонажей и действий. И не так просто сделать из сгорбившихся людей в белых колпаках, копошащихся над сковородками и разделочными досками, мастеров гастрономического искусства, ловко мешающих соус и разделывающих осетра. Интересно кулинария показана в спортивном разрезе – с многочасовыми тренировками, мастер-классами в московском «Метрополе», конкуренцией и мечтой о победе. В коротких интервью они сетуют на отсутствие поддержки, недостаточный уровень отечественной индустрии, санкции и презрительно фыркают в сторону крымского трюфеля и московской моцареллы. Ну и приятным сюрпризом кажутся детали личной жизни шеф-повара, который после 12-часового рабочего дня закидывается кебабом в уличной забегаловке и рассказывает о том, что дома готовит лишь несколько раз в год.

«Да, шеф!»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Да, шеф!»

Но, в остальном фильм выглядит то ли корпоративным заказом, то ли затянувшимся телевизионным сюжетом… Внутренние механизмы кухни показаны не настолько детально и захватывающе, чтобы можно было открыть для себя тайны профессии. Повара карпят в дымке закипающих овощей, бубня ругательства под нос, кадр с блендером сменяет кадр с капустой, а что, собственно, здесь происходит и зачем – до конца непонятно. Например, мы видим прекрасные живые сцены, где Артур Овчинников собирает мох в лесу, однако, что он из него приготовит и как – мы так и не узнаем, хотя эта деталь кажется очень любопытной.

«Да, шеф!»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Да, шеф!»

Многие блюда остаются неназванными, а иногда и не показанными – маячат где-то скромными маленькими точками на заднем плане. А ведь именно это самое главное – блюдо, его цвет, форма, аромат и вкус, который должен просачиваться сквозь экраны, пробуждая аппетит и заражая зрителя страстью этих одержимых белых колпаков! Но мы видим – чистый спорт, с жестким таймингом, планированием, взвешиванием и победным пьедесталом. А еще бесконечные обрывочные мнения экспертов, которые часто кажутся слишком инсайдерскими и не интересными простому смертному – внутренние интриги (кто кому помог или нет), возможно, не должны выпячиваться даже в документальной работе. Так что сюжет оказывается лишь формальным следованием сценарию, неспешно проходящем по всем этапам соревнования, минуя людей и их искусство.

«Да, шеф!»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Да, шеф!»

В общем, «Да, шеф!» – довольно робко снятый монотонный фильм о гастрономическом спорте, с неуклюжим музыкальным сопровождением и непонятными мотивами. Хоть и не лишенная драматизма, картина будет больше интересна семье главного героя, нежели непосвященным зрителям.

Инна Син

В российском прокате с 14 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Да, шеф!»

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