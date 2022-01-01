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Мульт в кино. Выпуск №32
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Мульт в кино. Выпуск №32, 2016

2016 / Россия
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О фильме

В 32 выпуске «МУЛЬТ в кино» друг Лунтика — Пчелёнок — попробует спасти мир (серия «Стать Золушкой»), а Лиза Барбоскина — познакомиться со звездой шоу-бизнеса Джастином Бобиком («Спасти мир»). Кроме того, в новом выпуске киножурнала зрители увидят самые новые эпизоды мультсериалов «Волшебный фонарь» («Гаргантюа из некоторого царства»), «Аркадий Паровозов спешит на помощь» («Жевательная резинка»), «Ангел Бэби» («Сладкая история»), «Белка и Стрелка. Озорная семейка» («Антивирус») и «Ми-Ми-Мишки» («Жемчужина севера»).

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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №32 1 постер
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