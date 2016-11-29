Бег — это свобода
– Об этом сегодня мало кто помнит, но 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Все, разумеется, изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с них, «Free to run» рассказывает историю бега как историю огромного общественного движения — от романтических провокаций до создания огромной индустрии. Первые партизанские марафоны Кэтрин Свитцер, которую в 1967-м за чуть не побили прямо на дороге за то, что она женщина, триумфальная карьера орегонца Стива Префонтейна, рекордсмена и борца за право на профессиональную карьеру (в Голливуде о нем сняли аж два фильма — с Джаредом Лето и с Билли Крадапом), маленькая храбрая компания Nike и журнал Spiridon, издававшийся французскими пионерами, а также подробная история Фреда Лебоу, идейного вдохновителя и главного энтузиаста Нью-Йоркского марафона, сегодня превратившегося в такой монструозный проект, что сами пионеры бегового бума 70-х на старости лет предпочитают ему спокойные пробежки по лесу. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.
