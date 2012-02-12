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7.1
Киноафиша Фильмы Леонардо HD
7.1

Леонардо HD

, 2012
Leonardo Live
Великобритания / документальный / 18+
7.1

О фильме

В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», проходившей в The National Gallery в Лондоне. Национальная галерея готовила открытие этой эскпозиции около 15 лет, заключая договоры с музеями Италии, Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины для выставки. В первый (и, возможно, последний) раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца. В их числе лондонская и луврская версии «Мадонны в скалах», «Дама с горностаем» из Кракова, «Святой Иероним» из Ватикана, наброски из личной коллекции королевы Елизаветы II и только недавно обнаруженный «Спаситель мира».

В ролях

Мариэлла Фрострап
Tim Marlow
Режиссер Фил Грабски
Сценарист Фил Грабски
Композитор Том Хоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 февраля 2012
Другие названия
Leonardo Live, Exhibition on Screen: Leonardo from the National Gallery, London, Leonardo da Vinci - malarz na mediolanskim dworze z The National Gallery w Londynie, レオナルド・ダ・ヴィンチ展 in シアター, EOS: Leonardo, Exhibition on Screen: Leonardo

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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