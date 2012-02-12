В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», проходившей в The National Gallery в Лондоне. Национальная галерея готовила открытие этой эскпозиции около 15 лет, заключая договоры с музеями Италии, Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины для выставки. В первый (и, возможно, последний) раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца. В их числе лондонская и луврская версии «Мадонны в скалах», «Дама с горностаем» из Кракова, «Святой Иероним» из Ватикана, наброски из личной коллекции королевы Елизаветы II и только недавно обнаруженный «Спаситель мира».