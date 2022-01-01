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В Риме была ночь
В Риме была ночь, 1960: актеры и роли
Era notte a Roma
В Риме была ночь
1960 / Италия / Франция
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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В Риме была ночь, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберто Росселлини
Roberto Rossellini
В ролях
Лео Генн
Leo Genn
Джованна Ралли
Giovanna Ralli
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Питер Болдуин
Peter Baldwin
Ханнес Мессемер
Hannes Messemer
Серджо Фантони
Sergio Fantoni
Энрико Мария Салерно
Enrico Maria Salerno
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