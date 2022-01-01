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В Риме была ночь
Киноафиша Фильмы В Риме была ночь В Риме была ночь, 1960: актеры и роли
Era notte a Roma В Риме была ночь 1960 / Италия / Франция
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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В Риме была ночь, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберто Росселлини Роберто Росселлини Roberto Rossellini
В ролях
Лео Генн Leo Genn Джованна Ралли Giovanna Ralli Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Питер Болдуин Peter Baldwin Ханнес Мессемер Hannes Messemer Серджо Фантони Sergio Fantoni Энрико Мария Салерно Enrico Maria Salerno
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