Латвийский фильм «Руч и Нори» — яркий образец современной кросс-культурной коммуникации. Встреча двух экзотических миров: японский антрополог Нори приезжает в западную Латвию, где встречает седовласую Руч. Нет ни одного языка, на котором они могли бы общаться, зато Руч поет. Родственным душам этого оказывается достаточно. Теперь Нори убеждена, что нашла новое воплощение своей покойной бабушки, а Руч всегда очень переживает, когда узнает из новостей об очередном землетрясении в Японии. И как теперь им жить друг без друга? Эта картина собрала бокс-офис в прокате в Латвии. Получила рекордное количество наград на главной Национальной Кинопремии «Большой Кристап» (Лучший документальный фильм, Лучшая режиссура, Лучший сценарий и Лучшая операторская работа в документальном кино). А режиссер фильма Инара Колмане стала просто звездой латвийского кинематографа. Теперь фильм начинает свое международное, а именно кросс-культурное, путешествие. А это значит только одно: #ДокСпасетМир! Фильм демонстрируется на латвийском и японском языках с русскими субтитрами.