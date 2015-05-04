Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Руч и Нори
1 постер
Киноафиша Фильмы Руч и Нори

Руч и Нори

Ruch and Norie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Латвийский фильм «Руч и Нори» — яркий образец современной кросс-культурной коммуникации. Встреча двух экзотических миров: японский антрополог Нори приезжает в западную Латвию, где встречает седовласую Руч. Нет ни одного языка, на котором они могли бы общаться, зато Руч поет. Родственным душам этого оказывается достаточно. Теперь Нори убеждена, что нашла новое воплощение своей покойной бабушки, а Руч всегда очень переживает, когда узнает из новостей об очередном землетрясении в Японии. И как теперь им жить друг без друга? Эта картина собрала бокс-офис в прокате в Латвии. Получила рекордное количество наград на главной Национальной Кинопремии «Большой Кристап» (Лучший документальный фильм, Лучшая режиссура, Лучший сценарий и Лучшая операторская работа в документальном кино). А режиссер фильма Инара Колмане стала просто звездой латвийского кинематографа. Теперь фильм начинает свое международное, а именно кросс-культурное, путешествие. А это значит только одно: #ДокСпасетМир! Фильм демонстрируется на латвийском и японском языках с русскими субтитрами.

Страна Латвия / Япония
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 мая 2015
Производство Film Studio Devini
Другие названия
Ruch and Norie, Ručs un Norie, ルッチと宜江
Режиссер
Инара Колмане
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 15 голосов
8.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше