«У меня все строго: если кто-то не пришел, я его просто из очереди выкидываю, я не шучу. Нечего прогуливать, пропал надолго — привози справку от врача!» — пылко сообщает юноша в очках, который организовал очередь на концерт Бейонсе в Сан-Паоло. Точнее, небольшой палаточный городок, потому что до концерта — еще два месяца. “В ожидании Б” — удивительный документ, показывающий эти два месяца, в течение которых постепенно к бразильскому стадиону стекалось все больше людей, на это время создавших в городе отдельный новый район. Живущий по законам собственного шоу и превратившийся в настоящее место силы, где встречаются друг с другом фанаты певицы, местные дрэг-королевы и в целом огромное, но достаточно закрытое гей-коммьюнити города. Рассказывают о себе и, каждый по-своему, объясняют, почему только в Бразилии возможны такие изматывающие, но полные восторга несколько недель на улице ради двух часов живой музыки. И, конечно, танцуют. Да так, что становится совершенно неясно, зачем Бейонсе вести в Сан-Паоло собственных танцоров — ведь там есть целая преданная армия, знающая каждое ее движение наизусть.