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Постер фильма Пиковая дама
Постер фильма Пиковая дама
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пиковая дама

Пиковая дама

Pikovaya dama 18+
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О фильме

Однажды юноша по имени Германн слышит от своего приятеля Томского невероятную историю. Бабушка рассказчика, графиня Анна Федотовна, проиграла в карты солидную сумму и обратилась за помощью к легендарному графу Сен-Жермен. По секрету мужчина рассказал ей, как с помощью всего лишь трех карт одержать победу за игральным столом. Вскоре графине действительно удалось вернуть свое состояние. Пораженный этой историей Германн отправляется к Анне Федотовне, чтобы выведать у нее секрет. Когда мольбы не помогают, молодой человек пускает в ход угрозы. Напуганная старая дама умирает от сердечного приступа, но затем является Германну во сне и называет те самые карты…

  • Повесть А.С. Пушкина неоднократно была экранизирована - первый немой фильм, в основу которого легла “Пиковая дама”, появился еще в 1910 году. Картина Игоря Масленникова стала 16-й по счету экранизацией. 
  • В интервью Игорь Масленников признавался, что “Пиковая дама” - фильм, которым он гордится больше всего и считает лучшей своей работой. 
  • “Пиковая дама” стала второй совместной работой Игоря Масленникова и Аллы Демидовой, исполнившей роль рассказчицы. Годом ранее, в 1981-м, актриса появилась в его фильме “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей” в ролях Лоры Лайонс и похищенной девушки из легенды о Хьюго Баскервиле.

По А.С. Пушкину

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 21 ноября 1982
Дата выхода
21 ноября 1982 Россия 16+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Pikovaya dama, Dama pikowa, Pikų dama, Queen of Spades, Пиковая дама
Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Ирина Дымченко
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Пиковая дама

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