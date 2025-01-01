Однажды юноша по имени Германн слышит от своего приятеля Томского невероятную историю. Бабушка рассказчика, графиня Анна Федотовна, проиграла в карты солидную сумму и обратилась за помощью к легендарному графу Сен-Жермен. По секрету мужчина рассказал ей, как с помощью всего лишь трех карт одержать победу за игральным столом. Вскоре графине действительно удалось вернуть свое состояние. Пораженный этой историей Германн отправляется к Анне Федотовне, чтобы выведать у нее секрет. Когда мольбы не помогают, молодой человек пускает в ход угрозы. Напуганная старая дама умирает от сердечного приступа, но затем является Германну во сне и называет те самые карты…