Наша рецензия

Он был идеален. Высок, черняв, с аккуратно подстриженной бородкой, в раскосых глазах – ирония. Он носил ей кофе по первому щелчку пальцев, бегал за пиццей на другой конец города и даже коту её рыжему на хвост ни разу не наступил. Самое обидное, что таким же идеальным он и остался – и это после двух лет совместного обитания в отдельно взятом трехкомнатном гнезде. Он всё так же пёк ей пирожки по утрам, а вечером ждал её в постели, обуреваемый страстями, как Ниагарский водопад. Он…