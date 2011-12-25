Родители Золушки давно умерли, и она живет в доме злой мачехи, выполняя работу прислуги. Поплакаться о своей тяжелой судьбе Золушка приходит на могилу матери. Однажды Золушку отправляют в деревню продавать поросят. В лесу повозка с поросятами опрокидывается. Молодой человек, виновник этой ситуации, помогает Золушке поймать разбежавшихся поросят. Но девушка не знает, что это был принц…
ПроизводствоAskania Media Filmproduktion GmbH, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Aschenputtel, Cendrillon, Cinderella, Hamupipőke, Kopciuszek, La Cenicienta, Pelnrušķīte, Popelka, Popoluška, Золушка, Попелюшка, Les Contes de Grimm ː Cendrillon, Sechs auf einen Streich - Aschenputtel
Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.4IMDb
Обновлено 26 декабря 2023
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