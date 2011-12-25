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Постер фильма Золушка
6.4
Киноафиша Фильмы Золушка
6.4

Золушка

, 2011
Aschenputtel
Германия / детский / 18+
Постер фильма Золушка
6.4

О фильме

Родители Золушки давно умерли, и она живет в доме злой мачехи, выполняя работу прислуги. Поплакаться о своей тяжелой судьбе Золушка приходит на могилу матери. Однажды Золушку отправляют в деревню продавать поросят. В лесу повозка с поросятами опрокидывается. Молодой человек, виновник этой ситуации, помогает Золушке поймать разбежавшихся поросят. Но девушка не знает, что это был принц…

В ролях

Барбара Ауэр
Барбара Ауэр
Stiefmutter
Анна Брюггеманн
Magd Johanna
Харальд Красснитцер
König Klemens
Аксель Зифер
Knecht Benno
Патрик Йосвиг
Rothaariger Knecht
Лукас Янсон
Knecht Wilbur
Гюнтер Флек
Zeremonienmeister
Лукас Янсон
Knecht Wilbur
Мартин Грейф
Айлин Тецель
Айлин Тецель
Aschenputtel
Фелина Рогган
Stiefschwester Annabella
Флориан Бартоломай
Prinz Viktor
Режиссер Уве Янсон
Сценарист Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, David Ungureit
Композитор Michael Klaukien, Andreas Lonardoni
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 59 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 10 сентября 2024
Премьера в мире 25 декабря 2011
Производство Askania Media Filmproduktion GmbH, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Aschenputtel, Cendrillon, Cinderella, Hamupipőke, Kopciuszek, La Cenicienta, Pelnrušķīte, Popelka, Popoluška, Золушка, Попелюшка, Les Contes de Grimm ː Cendrillon, Sechs auf einen Streich - Aschenputtel

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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