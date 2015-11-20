Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мужчина и женщина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Иероним Босх: вдохновленный дьяволом
6.5
Киноафиша Фильмы Иероним Босх: вдохновленный дьяволом
6.5

Иероним Босх: вдохновленный дьяволом

, 2016
Jheronimus Bosch, Touched by the Devil
Нидерланды / документальный / 18+
Постер фильма Иероним Босх: вдохновленный дьяволом
6.5

О фильме

Документальный фильм «Иероним Босх: вдохновленный дьяволом» доказывает, что Босх по-прежнему остается самым загадочным и изобретательным художником. На данный момент существует двадцать пять сохранившихся картин Босха. В Хертогенбосе, родном городе Босха, нет музея мастера, и не сохранилось ни одной из его картин. В 2010 году группа экспертов решила посетить известные мировые музеи, чтобы привезти картины в Хертогенбос на время самой крупной выставки творчества Босха в Нидерландах в 2016 году. На своем пути эксперты сталкиваются с определенными трудностями: не все музеи хотят идти навстречу и нехотя отдают картины, некоторые полотна кажутся подозрительными — возможно, автором выступал не сам Босх, а группа его учеников. Съемочная группа следует за экспертами. Фильм Питера ван Хёйсте рассказывает о новых открытиях и тайнах, которые тщательно спрятал в своих полотнах великий мастер.

В ролях

Matthijs Ilsink
Self - Art Historian
Peter Klein
Self - Word Expert
Jos Koldeweij
Self - Art Historian
Ron Spronk
Self - Technical Art Historian
Luuk Hoogstede
Self - Conservator
Rik Klein Gotink
Self - Photographer
Pilar Silva Maroto
Self - Curator, Museo Nacional del Prado
Gabriele Finaldi
Self - Department Director, Museo Nacional del Prado
Robert G. Erdmann
Self - Computer Scientist
Matteo Ceriana
Self - Curator, Gallerie Dell'Accademia
Режиссер Питер ван Хёйсте
Сценарист Питер ван Хёйсте
Композитор Paul M. van Brugge
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 20 ноября 2015
Дата выхода
20 ноября 2015 Нидерланды
Сборы в мире $201 907
Производство Pieter Van Huystee Film and Television, NTR
Другие названия
Jheronimus Bosch, Touched by the Devil, Bosch och djävulens grepp, Hieronim Bosch. Dotkniety przez diabla, Hieronymus Bosch - det godas och det ondas krafter, Hieronymus Bosch - hyvän ja pahan voima, Hieronymus Bosch - Schöpfer der Teufel, Hieronymus Bosch saatanast puudutatud, Hieronymus Bosch, Touched by the Devil, Jerónimo Bosch, tocado por el diablo, Jheronimus Bosch - Unto dal diavolo

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Хожу в «Светофор» только за этими 5 продуктами, и не нарадуюсь: ценник смешной, а вкус — отменный
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег
Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
Если в восторге от «Черного зеркала», смело включайте этот корейский сериал: 8 историй, от которых сложно оторваться
«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Эти 5 роскошных мини-сериалов реально «проглотить» за вечер: №5 – почти что «Слово пацана» по-американски
88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше