Документальный фильм «Иероним Босх: вдохновленный дьяволом» доказывает, что Босх по-прежнему остается самым загадочным и изобретательным художником. На данный момент существует двадцать пять сохранившихся картин Босха. В Хертогенбосе, родном городе Босха, нет музея мастера, и не сохранилось ни одной из его картин. В 2010 году группа экспертов решила посетить известные мировые музеи, чтобы привезти картины в Хертогенбос на время самой крупной выставки творчества Босха в Нидерландах в 2016 году. На своем пути эксперты сталкиваются с определенными трудностями: не все музеи хотят идти навстречу и нехотя отдают картины, некоторые полотна кажутся подозрительными — возможно, автором выступал не сам Босх, а группа его учеников. Съемочная группа следует за экспертами. Фильм Питера ван Хёйсте рассказывает о новых открытиях и тайнах, которые тщательно спрятал в своих полотнах великий мастер.
В ролях
Matthijs Ilsink
Self - Art Historian
Peter Klein
Self - Word Expert
Jos Koldeweij
Self - Art Historian
Ron Spronk
Self - Technical Art Historian
Luuk Hoogstede
Self - Conservator
Rik Klein Gotink
Self - Photographer
Pilar Silva Maroto
Self - Curator, Museo Nacional del Prado
Gabriele Finaldi
Self - Department Director, Museo Nacional del Prado
ПроизводствоPieter Van Huystee Film and Television, NTR
Другие названия
Jheronimus Bosch, Touched by the Devil, Bosch och djävulens grepp, Hieronim Bosch. Dotkniety przez diabla, Hieronymus Bosch - det godas och det ondas krafter, Hieronymus Bosch - hyvän ja pahan voima, Hieronymus Bosch - Schöpfer der Teufel, Hieronymus Bosch saatanast puudutatud, Hieronymus Bosch, Touched by the Devil, Jerónimo Bosch, tocado por el diablo, Jheronimus Bosch - Unto dal diavolo
Рейтинг фильма
6.5
Оцените14 голосов
6.5IMDb
Цитаты
Catherine MetzgerЭтот демон фантастический... он изображал демонов с нежностью и любовью.
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