Документальный фильм «Иероним Босх: вдохновленный дьяволом» доказывает, что Босх по-прежнему остается самым загадочным и изобретательным художником. На данный момент существует двадцать пять сохранившихся картин Босха. В Хертогенбосе, родном городе Босха, нет музея мастера, и не сохранилось ни одной из его картин. В 2010 году группа экспертов решила посетить известные мировые музеи, чтобы привезти картины в Хертогенбос на время самой крупной выставки творчества Босха в Нидерландах в 2016 году. На своем пути эксперты сталкиваются с определенными трудностями: не все музеи хотят идти навстречу и нехотя отдают картины, некоторые полотна кажутся подозрительными — возможно, автором выступал не сам Босх, а группа его учеников. Съемочная группа следует за экспертами. Фильм Питера ван Хёйсте рассказывает о новых открытиях и тайнах, которые тщательно спрятал в своих полотнах великий мастер.

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