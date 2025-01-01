Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Детройт – город рока Цитаты из фильма Детройт – город рока

Цитаты из фильма Детройт – город рока

Jam Привет, мам? Сначала я тебя по-хорошему спрошу. Можешь вернуть мои барабанные палочки?
Mrs. Bruce Твои палочки — это последнее, что тебя волнует, молодой человек. Ты отвернулся от Бога! Мой сын отвернулся от Бога! Ты в большом...
Jam ПРОБЛЕМАХ! ХА-ХА-ХА! Я в проблемах уже двенадцать часов! АЛЛО? Ты же знаешь, что я проведу следующие два года в школе-интернате Святого Бернарда, помнишь?
Mrs. Bruce ДА!
Jam Я буду вне твоих забот, пока не стану совершеннолетним!
Mrs. Bruce ДА!
Jam Тогда тебе остается только ходить в церковь, зажигать свечу и молиться какой-то дурацкой статуе за меня — и всё простится и забудется, да, мам? А сама можешь проводить дни в безгрешном поиске более полезных занятий, например, рассказывать всем, как хреново у них в жизни. И тебе больше не нужна терпеливость и понимание, чтобы нормально поговорить с собственным сыном. И тогда тебе не придется вспоминать, как трудно было в твоём детстве. Наверное, это даже к лучшему — если бы ты вспомнила, ты бы поняла, какой ты паршивый, чёртов родитель!
Mrs. Bruce Джеремайя... что с тобой происходит?
Jam [Кричит в мегафон толпе прихожан] Я ТОЛЬКО ЧТО ПОТЕРЯЛ ДЕВСТВЕННОСТЬ В ИСПОВЕДАЛЬНЕ! ГОСПОДИ... ПОМИЛУЙ... Теперь, в последний раз... Мам... Верни мне, б#я, мои палочки...
[долгая пауза]
Jam пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jam Это подросток, идущая вдоль шоссе. Ну, знаешь, ужастики как раз так и начинаются.
Trip Эй, но и порно тоже с такого начинается, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip Эй, подонок! Бросай или я тебе башку снесу!
Mini-Mart Robber О, да? А с какой ты армией?
Trip ...армия Kiss!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Слушай, знаешь что? Диско сейчас такой чёртовски популярный, я бы не удивился, если бы KISS записали диско-песню.
Lex Чувак, если есть что-то, чего KISS никогда не сделают, так это эту фигню — диско-песню.
Jam Без б!я, чувак!
Trip Да, чувак. Диско — это отстой, как собаки, сосущие за копейки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Только машина, забитая Стеллами и Гвидо, станет тебя жать на двухполоске и сигналить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Почему бы тебе не вложить свои деньги в дело?
Hawk Почему бы тебе не лизнуть мой волосатый ж##?
Christine Почему бы тебе не нагнуться, ты прямо на него смотришь!
Lex [Все смотрят друг на друга в недоумении] Последнее замечание было примерно в тридцати ярдах от всякого смысла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Bruce Боже упаси, чтобы у тебя когда-нибудь был сын, как ты, Джеремайя. Мальчик, который врёт без зазрения совести, покупает демонические пластинки и курит траву!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Трип называет маму Лекса лесбиянкой]
Lex То, что она женщина-гинеколог, не значит, что она лесбиянка. И даже если бы была, то моя мама хотя бы не рожала меня под ЛСД.
Trip Грибы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mini-Mart Robber Я даже не думаю, что у тебя есть пистолет.
Трип У меня тоже нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [после того, как вырвал, готовится танцевать] Маэстро!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip Чувак, это лучше, чем в первый раз, когда я залез пальцами к девчонке, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Трип бьёт по стенам туалета]
Lex Полегче, чувак. Это же девчачий туалет, помнишь?
Trip Да проснись, Лекс! Мы только что видели, как мама Джема сожгла наши чёртовы билеты на KISS! Не REO Speedwagon, не Journey, не The Bay City Rollers. KISS, чувак! Если знаешь причину получше, чтобы устроить бардак в девчачьем туалете — делись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chongo Этот чувак тебе что, нас***л, брат?
Little Kid Да, он хотел отжать у меня билет на концерт KISS.
Trip Что! Это же бред! Я сказал: «Эй, малыш, ты знаешь, где можно сходить по-маленькому?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scalper Слушай, чувак. Вопрос в том, как сильно ты хочешь увидеть самое чертовски крутое рок-н-ролльное шоу на всей этой грёбаной Земле, понял? Мы говорим о Джине и Поле вживую, брат! Я говорю о самых привлекательных женщинах в толпе. Я говорю о больших грудях и узких жилетах, дружище! Ты видишь, как в зале передают косяки. Мы говорим о чертовом Детройт Рок Сити, братан.
[указывает на стриптиз-клуб]
Scalper Двигай своей малой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Да, мы тут, чтобы сводить нашего друга Джея на большой, сатанинский концерт KISS, если ты не против.
Father Phillip McNulty Сатана? Сатана? Санта. Это же одни и те же буквы... это один и тот же парень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[парни узнают, что их Вольво украли]
Lex Нужно привлечь копов к этой ситуации с Вольво.
Hawk Лекс, это Детройт. Думаешь, копы будут тратить городские бабки на шведскую тачку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip Чувак, у меня только что было такое убийственное видение. Представь, Mystery открывают концерт для KISS.
Lex О, это было бы ох**нно, чувак!
Trip Может случиться, чувак. Может случиться!
Jam Знаешь, в '73 KISS открывали концерты для Blue Oyster Cult. Год спустя, ровно в этот день, Blue Oyster Cult открывали для KISS.
Lex Да только мы никого не откроем, пока наш вокалист не переборет страх сцены.
Hawk [с насмешкой] Чувак, у меня никакого еб### страха сцены нет!
Lex Тогда почему ты отключился на вечеринке у Бинга перед первой еб### песней?
Hawk Это был один единственный концерт, чувак!
Lex Да, и это был наш единственный концерт, а ты рухнул перед нами, как мёртвый олень!
Hawk Заткнись, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guido Ты уже усвоил урок, урод?
Hawk Если урок в том, что ты му#ак с ушами и ужасной стрижкой, то да. Я усвоил урок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Как дела, Падре?
Father Phillip McNulty Ого, я только что услышал, как ты говорил через мой нос. Может, у меня в носу барабаны?... Носовые барабаны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cashier О, спасибо! Спасибо! Кто вы?
Trip Меня зовут Доктор Любовь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Эй, спасибо, что дала нам воспользоваться своей косметичкой. В твоей сумке, наверное, целая фабрика Revlon, ты жирная диско-шар!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Phillip McNulty Я уже много лет читаю эту проповедь и никогда не думал, что её написал какой-то гениальный комик. Блудный сын — это просто чёртова клоунада.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Bruce [to Jam] Давно пора бросить эту ТУПУЮ мечту раз и навсегда! Ни один мой сын не станет профессиональным музыкантом... никогда, никогда, НИКОГДА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip [смотрит на Джея, одетого как ботаник] Чувак, этот ботан похож на Джея.
Lex Чувак, этот ботан и есть Джей.
Hawk [кричит через всю площадку] ЭЙ, ЧУХАН!
[Джей показывает им средний палец, все начинают смеяться]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Bruce Где Карен Карпентер?
Jam Откуда мне знать?
Mrs. Bruce У тебя есть Донни и Мари?
Jam *Почему* у меня должны быть Донни и Мари?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Так, тебя наказали из-за того, что было прошлой ночью, или как, чувак?
Jam Нет, да. Но, эээ, разве меня когда-то это останавливало?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Перестаньте уже гнобить мам! Слушайте, мама Лекса классная — она разрешает нам ночевать, а если бы не твоя мама, Трип, мы бы вчера не курили тот отличный Панама Рэд! Так что оставьте в покое женщин, которые вас родили, обе они у меня в чести.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [выстреливает искрами из глаз] Б#я, чувак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Филлип МакНалти [Хоук одет как пиццер] Я жертвую твою чаевые церкви. Господь благодарит тебя.
Хоук Скажи Большому, чтобы не упоминал об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [Ждём, пока вытащат Джэма из Святого Бернарда] Да брось, чувак. Вид такой отстойный. Как, чёрт возьми, мы вообще узнаем, когда он зажжётся?
Trip Обычно это занимает от десяти минут до получаса. Зависит от ситуации, понимаешь?
[громкий смех]
Trip Он зажёгся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Ладно, ты, отмороженный, давай проясним одну вещь. Для меня хорошая музыка — это хорошая музыка. Будь то диско, рок, полька или что угодно, вне зависимости от жанра. Просто под диско танцевать легче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Толстый Урoд №1 [Лекс собирается уйти] Эй! А про этих чёртовых собак что?
Лекс У тебя там есть телефон, чувак?
Толстый Урoд №1 Есть.
Лекс Вызови копов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Чувак, я никогда раньше не слышал, чтобы девушка так пела!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Вот это ночь. Ты уже видел, как я и мой х#й стошнили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Миссис Брюс — психическая с#к#а из ада.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jam [Джем встречает Бет в кабинке для исповеди] Бет? Ты ждёшь исповедь? Я думал, ты иудейка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [Голоса и образы в голове Трипа, пока он обдумывает ограбление магазина] Не могу поверить, что ты всерьёз думаешь об ограблении, Трип. Я имею в виду, за такое не получают ни «старт», ни 200 баксов, чувак.
Hawk Да ну на, чувак, оно того стоит? Всё равно этот ё****й Горилла тебя так нагнёт, что мало не покажется, но, наверное, это всё же в сто раз лучше, чем получить по полной за следующие три-пять, да?
Jam А как насчёт той девчонки, Трип? Она никогда не забудет эту ночь. Даже если ты улизнул, она останется с шрамом на всю жизнь. Когда же ты наконец поймёшь, что быть крутым — значит быть нежным?
Trip [Вслух] Ладно, все, заткнитесь!
[Все клиенты подозрительно смотрят на Трипа, пока тот делает вид, что кашляет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MC И победитель... сэр Лойн!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip Чёрт, это Элвис!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Ребята, вам нравится диско? Знаете, я преподаю диско в церкви... у вас в крови ритм ощущается... бесплатные уроки, если отпустите меня...
Beefy Jerk #1 О, я знаю, какой танец мы можем станцевать... «Горизонтальный Хастл».
[Дверь открывается, входит Лекс]
Lex Эй, арахисовые г##ны! Я за девушкой и машиной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Bruce Ты знаешь, что значит название Kiss, правда?
[шёпотом]
Mrs. Bruce «Рыцари на службе Сатаны!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Знаешь, твоя одежда может кричать диско, но твои глаза — рок-н-ролл.
Christine Да? А твоя пряжка на поясе может кричать рок-н-ролл, но твой запах — пепперони, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Ты только что разозлил Невероятного Халка, его идиотского сводного брата и двух клоунов из цирка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Phillip McNulty Что, чёрт возьми, ты делаешь, сестра Гонорея, ждёшь автобус?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip Так кто тебе гардероб собирал? Банда щеголей-капитанов яхт?
Jam Эй, мама меня прижала к стенке, понял? После того, что было вчера, сегодня пришлось ей *одевать* меня!
[Пыхтит]
Jam Это отношения на взаимовыгодных условиях.
Lex Она тебе гадит, а ты это принимаешь!
Hawk Джэм, дай билеты, чувак, хочу их при себе держать.
Jam Би... билеты?
Hawk Что?
Jam Видишь ли, тут есть одна, *маленькая* проблема. Они всё ещё у меня дома, в куртке Трипа.
Hawk О ЧЁМ ТЫ ГОВОРИШЬ?!
Jam Она стояла надо мной, пока я переодевался, чёрт возьми!
Hawk Джэм, ты просто жалок, чувак!
Trip Вот это больная тема! Что, она ещё и волосы на твоей ж##### расчёсывает?
Lex Джэм, если она учует эти билеты, она их уничтожит, и мы опять пропустим концерт KISS в третий раз подряд!
Jam Билеты в порядке, у меня дома, там им никто не навредит. Мы можем сгонять после школы и забрать их. Мама даже не будет дома!
Trip Ребята, через несколько часов мы реально увидим KISS!
Hawk Ладно, чувак. Мы быстренько добежим до твоего дома, заберём билеты и поедем на вокзал на поезд в 3:45 до Детройта... РОК... ГОРОДА! Чёрт!
[Звонок]
Hawk Ну, как говорится в тампонном бизнесе, увидимся на следующем уроке.
[Хлопает дверью шкафчика]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мальчик играет в пинбол]
Trip Эй!
Little Kid Бл#ь! Ты только что стащил мою последнюю шарик, ты...
Trip Будешь орать — оторву тебе башку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как мама Джема нашла пластинку Kiss]
Lex Чувак, я боялся, что какая-то хрень вот-вот произойдёт. Если Джем пропустит соло на барабанах Питера Крисса, он не сможет дальше жить своей чёртовой жизнью!
Hawk Лекс! Перестань сглазить, чувак! Никто не пропустит этот концерт завтра вечером!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [их гонят охранники] ЧЁРТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [встречает несколько рычащих собак] О, Боже, Боже, если ты вытащишь меня из этого, клянусь, я больше никогда не буду ж##ть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trip Ещё один день учёбы, девчонки, и завтра вечером — Кобо Холл, Детройт, Мичиган! Вы хотели лучшего...
All Boys Вы получили лучшее! Самая горячая группа в мире... KISS!
[громко выдыхает, имитируя звук кричащей толпы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [три Стеллы идут мимо] Хотелось бы, чтобы кто-нибудь сказал этим девчонкам — *ДИСКО УМЕР!*
Stella 1 Не уставитесь слишком долго, парни, ослепнете!
Lex Да ну! Стеллы. Ненавижу Стелл почти так же сильно, как собак.
Trip Да, братан. Один вид, если задуматься, братан!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Announcer У каждого фаната есть любимчик. У каждого — своя фантазия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartender Копи бабло, красавчик. Дама в конце бара передаёт привет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jam И, и зови меня Джем. Это имя моей группы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Ладно, к чёрту, мужик. Я — я просто сдаюсь.
[громче, с рычанием]
Lex О, боже, мужик, что теперь? Волки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jam Эй, смотри, это та самая девчонка.
Trip Чувак, это не девчонка, это Стелла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Дразню? Да что я такого сделала, чтобы дразнить вас, долбо#бов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Кристин украла! Спит, блин? Стеллу завела на твоих колесах мамы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Жам! Заткни свой п****ский рот! Ты меня выводишь! Мы столько прошли, а у нас ничего. Клянусь Богом, мы пойдём на этот концерт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Вот это умно и едко, с иронией и остроумием.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [приезжает к радиостанции] Вот мы и здесь. Достаточно времени, чтобы взять билеты, и, кажется, Бог сегодня был с нами.
Jam Странно, я думал, он будет на меня дико зол!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [поднимает подушку, чтобы увидеть разлитый бонг на кровати] Трип, ты, у#бок!
Trip Что?
Lex Чувак, ты разлил воду из бонга по всей кровати!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jam Джеремайя, пора идти!
[заходит в комнату Джэма, Джэм быстро встаёт и опускает жалюзи, пряча плакат KISS]
Jam *Что* ты делаешь?
Jam [пытается придумать оправдание] Просто, ээ, ну, солнечный свет нужен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [Кенни бросает его на землю после того, как тот вытер голову о пиццу] О, это не очень-то приятно, брат!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barbara Кристин? Кристин! Ты что, с головой не в порядке? Мы на обочине чёртовой трассы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [говорит с Барбарой] О, да, *СТЕЛЛА*! И мы этого заслужим, правда? А знаешь, что я сделаю? Я сделаю так, чтобы им это *действительно* запомнилось!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [собачникам] Разорвите этих жирных обезьян на части!
[парни из угловой разборки в офисе]
Lex Стоит только ступить за порог этого офиса — и ваши жопы будут собачьим кормом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Я не какой-то ночной ковбой или что-то в этом роде!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jam [поднимает сломанный барабанный палец] Мило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [поёт «Rock and roll all night»] Давай, детка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Мы не будем красть машину моей мамы. Ладно, этого не будет.
Hawk Чёрт возьми, мы именно так и сделаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex Чувак, эта травка просто выбила Кристин из колеи. Она спит, как младенец, Стелла.
Trip Давай поднимем ей юбку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Bruce Да и эти джинсы такие обтягивающие. Я даже твой п****с вижу. Извините.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex [Машина Гвидо врезается в Вольво] *Краска!*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk [едем через толпу фанатов KISS] Тебе нужно с#б##ь с моего пути!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk ЛЕКС! Заткнись, чувак, мы пытаемся думать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сэм Хантингтон
Сэм Хантингтон
Sam Huntington
Лин Шэй
Лин Шэй
Lin Shaye
Джеймс ДеБелло
Джеймс ДеБелло
James DeBello
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Джузеппе Эндрюс
Giuseppe Andrews
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Edward Furlong
Мэттью Дж. Тэйлор
Matthew G. Taylor
Джо Флаэрти
Joe Flaherty
Кристин Бут
Kristin Booth
Кевин Корригэн
Kevin Corrigan
Рон Джереми
Ron Jeremy
Аарон Берг
Aaron Berg
Эммануэль Шрики
Эммануэль Шрики
Emmanuelle Chriqui
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше