JamТогда тебе остается только ходить в церковь, зажигать свечу и молиться какой-то дурацкой статуе за меня — и всё простится и забудется, да, мам? А сама можешь проводить дни в безгрешном поиске более полезных занятий, например, рассказывать всем, как хреново у них в жизни. И тебе больше не нужна терпеливость и понимание, чтобы нормально поговорить с собственным сыном. И тогда тебе не придется вспоминать, как трудно было в твоём детстве. Наверное, это даже к лучшему — если бы ты вспомнила, ты бы поняла, какой ты паршивый, чёртов родитель!
Hawk[после того, как вырвал, готовится танцевать]Маэстро!
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TripЧувак, это лучше, чем в первый раз, когда я залез пальцами к девчонке, чувак.
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[Трип бьёт по стенам туалета]
LexПолегче, чувак. Это же девчачий туалет, помнишь?
TripДа проснись, Лекс! Мы только что видели, как мама Джема сожгла наши чёртовы билеты на KISS! Не REO Speedwagon, не Journey, не The Bay City Rollers. KISS, чувак! Если знаешь причину получше, чтобы устроить бардак в девчачьем туалете — делись.
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ChongoЭтот чувак тебе что, нас***л, брат?
Little KidДа, он хотел отжать у меня билет на концерт KISS.
TripЧто! Это же бред! Я сказал: «Эй, малыш, ты знаешь, где можно сходить по-маленькому?»
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ScalperСлушай, чувак. Вопрос в том, как сильно ты хочешь увидеть самое чертовски крутое рок-н-ролльное шоу на всей этой грёбаной Земле, понял? Мы говорим о Джине и Поле вживую, брат! Я говорю о самых привлекательных женщинах в толпе. Я говорю о больших грудях и узких жилетах, дружище! Ты видишь, как в зале передают косяки. Мы говорим о чертовом Детройт Рок Сити, братан.
[указывает на стриптиз-клуб]
ScalperДвигай своей малой!
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HawkДа, мы тут, чтобы сводить нашего друга Джея на большой, сатанинский концерт KISS, если ты не против.
Father Phillip McNultyСатана? Сатана? Санта. Это же одни и те же буквы... это один и тот же парень!
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[парни узнают, что их Вольво украли]
LexНужно привлечь копов к этой ситуации с Вольво.
HawkЛекс, это Детройт. Думаешь, копы будут тратить городские бабки на шведскую тачку?
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TripЧувак, у меня только что было такое убийственное видение. Представь, Mystery открывают концерт для KISS.
HawkТак, тебя наказали из-за того, что было прошлой ночью, или как, чувак?
JamНет, да. Но, эээ, разве меня когда-то это останавливало?
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HawkПерестаньте уже гнобить мам! Слушайте, мама Лекса классная — она разрешает нам ночевать, а если бы не твоя мама, Трип, мы бы вчера не курили тот отличный Панама Рэд! Так что оставьте в покое женщин, которые вас родили, обе они у меня в чести.
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Lex[выстреливает искрами из глаз]Б#я, чувак!
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Отец Филлип МакНалти[Хоук одет как пиццер]Я жертвую твою чаевые церкви. Господь благодарит тебя.
ChristineЛадно, ты, отмороженный, давай проясним одну вещь. Для меня хорошая музыка — это хорошая музыка. Будь то диско, рок, полька или что угодно, вне зависимости от жанра. Просто под диско танцевать легче.
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Толстый Урoд №1[Лекс собирается уйти]Эй! А про этих чёртовых собак что?
ЛексУ тебя там есть телефон, чувак?
Толстый Урoд №1Есть.
ЛексВызови копов.
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LexЧувак, я никогда раньше не слышал, чтобы девушка так пела!
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HawkВот это ночь. Ты уже видел, как я и мой х#й стошнили.
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LexМиссис Брюс — психическая с#к#а из ада.
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Jam[Джем встречает Бет в кабинке для исповеди]Бет? Ты ждёшь исповедь? Я думал, ты иудейка?
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Lex[Голоса и образы в голове Трипа, пока он обдумывает ограбление магазина]Не могу поверить, что ты всерьёз думаешь об ограблении, Трип. Я имею в виду, за такое не получают ни «старт», ни 200 баксов, чувак.
HawkДа ну на, чувак, оно того стоит? Всё равно этот ё****й Горилла тебя так нагнёт, что мало не покажется, но, наверное, это всё же в сто раз лучше, чем получить по полной за следующие три-пять, да?
JamА как насчёт той девчонки, Трип? Она никогда не забудет эту ночь. Даже если ты улизнул, она останется с шрамом на всю жизнь. Когда же ты наконец поймёшь, что быть крутым — значит быть нежным?