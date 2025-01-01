Trip Чувак, у меня только что было такое убийственное видение. Представь, Mystery открывают концерт для KISS.

Lex О, это было бы ох**нно, чувак!

Trip Может случиться, чувак. Может случиться!

Jam Знаешь, в '73 KISS открывали концерты для Blue Oyster Cult. Год спустя, ровно в этот день, Blue Oyster Cult открывали для KISS.

Lex Да только мы никого не откроем, пока наш вокалист не переборет страх сцены.

Hawk [с насмешкой] Чувак, у меня никакого еб### страха сцены нет!

Lex Тогда почему ты отключился на вечеринке у Бинга перед первой еб### песней?

Hawk Это был один единственный концерт, чувак!