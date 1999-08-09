Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Детройт – город рока
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Киноафиша Фильмы Детройт – город рока

Детройт – город рока

Detroit Rock City 18+
О фильме

Для Хоука, Лекса, Трипа и Джема только одна вещь была круче травки — это группа Kiss! И вот их кумиры приезжают в город Детройт, расположенный совсем близко. Тогда школьники решают украсть машину у родителей и отправиться на концерт…

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 14 октября 2000
Премьера в мире 9 августа 1999
Дата выхода
9 августа 1999 Россия 16+
31 августа 1999 Австралия
13 августа 1999 Бразилия
30 сентября 1999 Германия
23 июня 2000 Испания
9 августа 1999 Казахстан
13 августа 1999 США
9 августа 1999 Украина
MPAA R
Бюджет $34 000 000
Сборы в мире $4 217 115
Производство New Line Cinema, Takoma Entertainment Group, Base 12 Productions
Другие названия
Detroit Rock City, Rockeros rebeldes, Cero en conducta, Detoroito rokku shiti, Detroit, a cidade do rock, Détroit, ville du Rock, Detroit: Grad roka, Detroitas - roko miestas, Rebeldes, The Kiss Movie, Време за рок, Детройт - город рока, Детройт - місто року, デトロイト・ロック・シティ, 搖滾新世代
Режиссер
Адам Рифкин
В ролях
Джузеппе Эндрюс
Джеймс ДеБелло
Джеймс ДеБелло
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Сэм Хантингтон
Сэм Хантингтон
Лин Шэй
Лин Шэй
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Jam Привет, мам? Сначала я тебя по-хорошему спрошу. Можешь вернуть мои барабанные палочки?
Mrs. Bruce Твои палочки — это последнее, что тебя волнует, молодой человек. Ты отвернулся от Бога! Мой сын отвернулся от Бога! Ты в большом...
Jam ПРОБЛЕМАХ! ХА-ХА-ХА! Я в проблемах уже двенадцать часов! АЛЛО? Ты же знаешь, что я проведу следующие два года в школе-интернате Святого Бернарда, помнишь?
Mrs. Bruce ДА!
Jam Я буду вне твоих забот, пока не стану совершеннолетним!
Mrs. Bruce ДА!
Jam Тогда тебе остается только ходить в церковь, зажигать свечу и молиться какой-то дурацкой статуе за меня — и всё простится и забудется, да, мам? А сама можешь проводить дни в безгрешном поиске более полезных занятий, например, рассказывать всем, как хреново у них в жизни. И тебе больше не нужна терпеливость и понимание, чтобы нормально поговорить с собственным сыном. И тогда тебе не придется вспоминать, как трудно было в твоём детстве. Наверное, это даже к лучшему — если бы ты вспомнила, ты бы поняла, какой ты паршивый, чёртов родитель!
Mrs. Bruce Джеремайя... что с тобой происходит?
Jam [Кричит в мегафон толпе прихожан] Я ТОЛЬКО ЧТО ПОТЕРЯЛ ДЕВСТВЕННОСТЬ В ИСПОВЕДАЛЬНЕ! ГОСПОДИ... ПОМИЛУЙ... Теперь, в последний раз... Мам... Верни мне, б#я, мои палочки...
[долгая пауза]
Jam пожалуйста.
