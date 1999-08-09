Jam Привет, мам? Сначала я тебя по-хорошему спрошу. Можешь вернуть мои барабанные палочки?

Mrs. Bruce Твои палочки — это последнее, что тебя волнует, молодой человек. Ты отвернулся от Бога! Мой сын отвернулся от Бога! Ты в большом...

Jam ПРОБЛЕМАХ! ХА-ХА-ХА! Я в проблемах уже двенадцать часов! АЛЛО? Ты же знаешь, что я проведу следующие два года в школе-интернате Святого Бернарда, помнишь?

Mrs. Bruce ДА!

Jam Я буду вне твоих забот, пока не стану совершеннолетним!

Mrs. Bruce ДА!

Jam Тогда тебе остается только ходить в церковь, зажигать свечу и молиться какой-то дурацкой статуе за меня — и всё простится и забудется, да, мам? А сама можешь проводить дни в безгрешном поиске более полезных занятий, например, рассказывать всем, как хреново у них в жизни. И тебе больше не нужна терпеливость и понимание, чтобы нормально поговорить с собственным сыном. И тогда тебе не придется вспоминать, как трудно было в твоём детстве. Наверное, это даже к лучшему — если бы ты вспомнила, ты бы поняла, какой ты паршивый, чёртов родитель!

Mrs. Bruce Джеремайя... что с тобой происходит?

Jam [Кричит в мегафон толпе прихожан] Я ТОЛЬКО ЧТО ПОТЕРЯЛ ДЕВСТВЕННОСТЬ В ИСПОВЕДАЛЬНЕ! ГОСПОДИ... ПОМИЛУЙ... Теперь, в последний раз... Мам... Верни мне, б#я, мои палочки...

[долгая пауза]