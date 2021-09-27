На пределе, 2021

В ролях
Julian Waldner
Franz Klammer
Wolfgang Oliver
Charly Kahr
Гарри Лампль
Heinz Prüller
Noah Perktold
Werner Grissmann
Benedikt Kalcher
Klaus Eberhard
Sascha Manuel Hodak
Ordner
Franziska Lindenthaler
Austrian TV Reporter
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Андреас Шмид
Сценарист
Андреас Шмид, Elisabeth Schmied
Композитор
Manfred Plessl
Детали фильма
Страна
Австрия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
4 марта 2022
Премьера в мире
27 сентября 2021
Дата выхода
|26 октября 2021
|Австрия
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|18 февраля 2022
|Германия
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|12
|1 декабря 2023
|Испания
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|13 марта 2025
|Украина
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|1 декабря 2022
|Чехия
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Бюджет
€5 500 000
Производство
Epo-Film Produktionsgesellschaft, Samsara Filmproduktion, Sabotage Films Vienna
Другие названия
Klammer, Chasing the Line, Klammer: Rozando el límite, Franz Klammer - A Lenda do Esqui, Klammer - Chasing the Line, Kuldne poiss Franz Klammer, 雪上飞鹰