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Постер фильма На пределе
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6.4

На пределе

, 2021
Klammer
Австрия / биография, драма, спорт / 18+
Постер фильма На пределе
6.4

О фильме

История эпического спуска Франца Кламмера на зимних Олимпийских играх 1976 года.

В ролях

Julian Waldner
Franz Klammer
Валери Хубер
Eva Klammer
Wolfgang Oliver
Charly Kahr
Гарри Лампль
Heinz Prüller
Noah Perktold
Werner Grissmann
Benedikt Kalcher
Klaus Eberhard
Doris Dexl
Franz' Mutter
Sascha Manuel Hodak
Ordner
Otto Jankovich
3 Notar
Franziska Lindenthaler
Austrian TV Reporter
Режиссер Андреас Шмид
Сценарист Андреас Шмид, Elisabeth Schmied
Композитор Manfred Plessl
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 27 сентября 2021
Дата выхода
26 октября 2021 Австрия
18 февраля 2022 Германия 12
1 декабря 2023 Испания
13 марта 2025 Украина
1 декабря 2022 Чехия
Бюджет €5 500 000
Производство Epo-Film Produktionsgesellschaft, Samsara Filmproduktion, Sabotage Films Vienna
Другие названия
Klammer, Chasing the Line, Klammer: Rozando el límite, Franz Klammer - A Lenda do Esqui, Klammer - Chasing the Line, Kuldne poiss Franz Klammer, 雪上飞鹰

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 4 марта 2022

Отзывы о фильме

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