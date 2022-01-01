На пределе, 2021

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о выходе в прокат О фильме История эпического спуска Франца Кламмера на зимних Олимпийских играх 1976 года. Развернуть 6.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2021 Возраст 12+ Режиссер Андреас Шмид В ролях Julian Waldner Валери Хубер Wolfgang Oliver Гарри Лампль Noah Perktold Все актеры и съемочная группа 2 постера

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