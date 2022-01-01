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Klammer

На пределе, 2021

2021 / Австрия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

История эпического спуска Франца Кламмера на зимних Олимпийских играх 1976 года.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Андреас Шмид
В ролях
Julian Waldner
Валери Хубер
Wolfgang Oliver
Гарри Лампль
Noah Perktold
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На пределе 2 постера
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