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Если бы тысяча кларнетов Если бы тысяча кларнетов
Киноафиша Фильмы Если бы тысяча кларнетов Если бы тысяча кларнетов, 1964: актеры и роли
Kdyby tisíc klarinetů Если бы тысяча кларнетов 1964 / Чехословакия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Если бы тысяча кларнетов, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Рогач Владимир Свитачек
В ролях
Яна Брейхова Jana Brejchová Вальдемар Матушка Waldemar Matuška Хана Хегерова Ева Пиларова Карел Готт Karel Gott Иржи Сухи Jiří Suchý
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