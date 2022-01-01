Наша рецензия

Музыкальная философия У Клемана и Дженнифер нет ничего общего. Он любитель элитных вечеринок, который приехал из Парижа преподавать философию. Она парикмахер из провинциального Арраса, которая любит петь в караоке. Он читает Достоевского, Канта, Пруста и других великих мыслителей. И она тоже любит читать, правда, по большей части журналы и Анну Гавальду. В свободное время он пишет книги. А она смотрит фильмы с Дженнифер Энистон. У него никогда не было серьёзных отношений. А у неё…