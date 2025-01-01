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Читай, читай

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Напомним о выходе в прокат

О фильме

Десять молодых людей приехали в Москву в поисках счастья. Создатели фильма попросили их написать свои биографии, а затем отдали эти тексты профессиональным авторам, чтобы те придумали для героев возможные версии их дальнейших судеб.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Бюджет $50 000
Другие названия
Read, Read, Читай, читай
Режиссер
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
В ролях
Анна Бачалова
Анна Бачалова
Иван Мозговой
Мария Селезнева
Алина Чернова
Иван Коряковский
Все актеры и съемочная группа

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