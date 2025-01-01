Fyodosya Женщины, стойте! Хотите расправиться с ними? Минуту–две — и всё кончено?... Те, кто умрут сейчас, будут в выигрыше. Нет, нет, нет! Пусть подождут, пока их женщины и дети отрекутся от них. Пусть скажут: нет, это не были наши отцы. Пусть они столкнутся с приговором народа за наши страдания и горе!