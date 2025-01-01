Soviet scouts[показывая на цифры на шее женщины] А что это?
ФедосьяМоя немецкая фамилия. Хотите поесть?
Soviet scoutsНет, не хотим. Мы сюда не за едой пришли.
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Пуся[удивлённо, увидев мужа - советского солдата] Серёжа?
[кричит о помощи]
ПусяКуурт!
Серёжа (муж Пуся)Думал, твоё последнее слово будет «мама».
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Old woman[яростно пытаясь прорваться сквозь советского солдата к немецким пленным] Милый! Дай мне хоть одного фа###ста!
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Final titleО, душа, что жить хочет хорошо, должна бороться за правду. /из старой украинской песни/
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GaplikЛюди с ума посходили, капитан!... Заткнулись, ни слова не говорят. Просто смотрят.
Captain Kurt WernerЧто значит «просто смотрят»?
GaplikСмотрят и молчат.
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FyodosyaЖенщины, стойте! Хотите расправиться с ними? Минуту–две — и всё кончено?... Те, кто умрут сейчас, будут в выигрыше. Нет, нет, нет! Пусть подождут, пока их женщины и дети отрекутся от них. Пусть скажут: нет, это не были наши отцы. Пусть они столкнутся с приговором народа за наши страдания и горе!