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Киноафиша Фильмы Радуга Цитаты из фильма Радуга

Цитаты из фильма Радуга

Soviet scouts [показывая на цифры на шее женщины] А что это?
Федосья Моя немецкая фамилия. Хотите поесть?
Soviet scouts Нет, не хотим. Мы сюда не за едой пришли.
🧡
👏
🥺
🤔
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Пуся [удивлённо, увидев мужа - советского солдата] Серёжа?
[кричит о помощи]
Пуся Куурт!
Серёжа (муж Пуся) Думал, твоё последнее слово будет «мама».
🧡
👏
🥺
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Old woman [яростно пытаясь прорваться сквозь советского солдата к немецким пленным] Милый! Дай мне хоть одного фа###ста!
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Final title О, душа, что жить хочет хорошо, должна бороться за правду. /из старой украинской песни/
🧡
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Gaplik Люди с ума посходили, капитан!... Заткнулись, ни слова не говорят. Просто смотрят.
Captain Kurt Werner Что значит «просто смотрят»?
Gaplik Смотрят и молчат.
🧡
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🤔
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Fyodosya Женщины, стойте! Хотите расправиться с ними? Минуту–две — и всё кончено?... Те, кто умрут сейчас, будут в выигрыше. Нет, нет, нет! Пусть подождут, пока их женщины и дети отрекутся от них. Пусть скажут: нет, это не были наши отцы. Пусть они столкнутся с приговором народа за наши страдания и горе!
🧡
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