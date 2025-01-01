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Киноафиша Фильмы Планетариум Цитаты из фильма Планетариум

Цитаты из фильма Планетариум

Fernand Prouvé Говорят, что они пишут поэзию, но это не так. Поэзия пишет нас.
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André Korben Я первый, кто сожалеет, что французская киноиндустрия так отстала в новых технологиях. Пока американцы продолжают развиваться, мы выбрали спать! Вы хотите остаться в этом сне? Это то решение, которое вы предлагаете?
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Laura Barlow Я не знаю. Меня там не было, но в то же время я была полностью голой. Мне было стыдно.
André Servier Это так. Вот почему ты была такой прекрасной. Нужно сдаться, отпустить.
Laura Barlow Отпустить что?
André Servier Понять. Понять, что чтобы изобразить чувства, нужно их пережить. Вот почему ты играешь — чтобы пережить что-то сильнее. Его злит, что он этого не сделал, и фильм тоже.
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Professeur Ulé Завтра нас всех не станет.
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