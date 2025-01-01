Fernand ProuvéГоворят, что они пишут поэзию, но это не так. Поэзия пишет нас.
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André KorbenЯ первый, кто сожалеет, что французская киноиндустрия так отстала в новых технологиях. Пока американцы продолжают развиваться, мы выбрали спать! Вы хотите остаться в этом сне? Это то решение, которое вы предлагаете?
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Laura BarlowЯ не знаю. Меня там не было, но в то же время я была полностью голой. Мне было стыдно.
André ServierЭто так. Вот почему ты была такой прекрасной. Нужно сдаться, отпустить.