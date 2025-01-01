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Киноафиша Фильмы Распрекрасный принц Цитаты из мультфильма Распрекрасный принц

Цитаты из мультфильма Распрекрасный принц

Белоснежка [песня всех трёх принцесс] Мне он нравится за волосы, мне он нравится за улыбку... он такой обаятельный: он мой трофейный парень... он тот, кто в колготках выглядит классно... он мой трофейный парень.
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