Сначала спой экзамен

Chante ton bac d'abord 18+
О фильме

Фильм рассказывает запутанную историю группы друзей из города Булонь-сюр-Мер, который серьезно пострадал от финансового кризиса. Всего один год от иллюзий до разочарования. В веселых песнях, сочиненных этими подростками — выходцами из рабочего и среднего класса, — отражается резко изменившаяся реальность окружающего мира.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 22 октября 2014
Дата выхода
22 октября 2014 Франция
Бюджет €725 000
Производство Brotherfilms, France Télévisions, La Région Île-de-France
Другие названия
Chante ton bac d'abord, We Did It on a Song, Μας βγήκε πάνω στο τραγούδι
Режиссер
Дэвид Андре
В ролях
Гаэль Бриду
Каролин Бримё
Николя Дурден
Алис Дютертр
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
В Казани пройдут Дни франкофонного кино
В Казани пройдут Дни франкофонного кино С 22 по 30 апреля на большом экране казанского кинотеатра «Мир» покажут шесть французских фильмов программы Дни франкофонного кино. В рамках фестиваля состоится российская
18 апреля 2017 18:12
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
