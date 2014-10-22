Фильм рассказывает запутанную историю группы друзей из города Булонь-сюр-Мер, который серьезно пострадал от финансового кризиса. Всего один год от иллюзий до разочарования. В веселых песнях, сочиненных этими подростками — выходцами из рабочего и среднего класса, — отражается резко изменившаяся реальность окружающего мира.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 22 минуты
Год выпуска2014
Премьера в мире22 октября 2014
Дата выхода
22 октября 2014
Франция
Бюджет€725 000
ПроизводствоBrotherfilms, France Télévisions, La Région Île-de-France
Другие названия
Chante ton bac d'abord, We Did It on a Song, Μας βγήκε πάνω στο τραγούδι
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Новости о фильме
В Казани пройдут Дни франкофонного киноС 22 по 30 апреля на большом экране казанского кинотеатра «Мир» покажут шесть французских фильмов программы Дни франкофонного кино.
В рамках фестиваля состоится российская