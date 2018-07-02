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Прощаться не будем Прощаться не будем
Киноафиша Фильмы Прощаться не будем Отзывы о фильме «Прощаться не будем»
Прощаться не будем 2018 / Россия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Прощаться не будем»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Осень 1941 года. Немецкая армия находится на подступах к городу Калинину (сейчас Тверь), если им удастся его захватить, они получат беспрепятственный выход к Москве. Большинство местных жителей бежит из города, чтобы выжить. В Твери остаются лишь те, кто свято верит в советскую армию, которая обещает подоспеть вовремя и отразить вражеский удар, и диверсанты, свято верящие в то, что немцы не захватчики, а освободители. Один из них даже проник в штаб НКВД, где его усиленно пытаются вычислить,…

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Маша Кривцова (Шкурина) 2 июля 2018, 11:52
Фильм очень разочаровал. Жаль потерянного времени. Играли в нем такие прекрасные артисты, но играли такую чушь... Весь фильм настоящая сказка... прием никакая... Никому не советую смотреть эту бурду...
2 июля 2018, 11:52 Ответить
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