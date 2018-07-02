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Осень 1941 года. Немецкая армия находится на подступах к городу Калинину (сейчас Тверь), если им удастся его захватить, они получат беспрепятственный выход к Москве. Большинство местных жителей бежит из города, чтобы выжить. В Твери остаются лишь те, кто свято верит в советскую армию, которая обещает подоспеть вовремя и отразить вражеский удар, и диверсанты, свято верящие в то, что немцы не захватчики, а освободители. Один из них даже проник в штаб НКВД, где его усиленно пытаются вычислить,…