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Одинокий батальон
Одинокий батальон
, 2017
Россия / приключения, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
История о подвиге российских десантников, участвовавших в марш-броске на Приштину 12 июня 1999 года.
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Режиссер
Илья Савельев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2017
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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