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Киноафиша Фильмы Рождественские приключения

Рождественские приключения

, 2017
Россия / анимация / 18+

О фильме

Джинглики – веселые существа, но даже им, несмотря на их оптимистичность, может не повезти. Но эти маленьким существам не повезло с Дедом Морозом! Он оказался большим лентяем! Но и на этом неприятности Джингликов не закончились. Пытаясь исправить праздник, герои установили красивую елку прямо на главной площади города. Но вдруг ее кто-то похитил! А ведь ее уже даже успели нарядить! Кому же понадобилась наряженная елка? Как может состояться праздник без Деда Мороза и елки? Панкрат не растерялся, ведь он считается самым умным среди Джингликов. Он верит в том, что все еще можно исправить: и найти преступника, и праздник обязательно придет. А ведь отсчет до Нового года уже начал свой ход! Панкрату берутся помочь три детектива. Но вот незадача: мало того, что они братья, но они умудряются еще больше все запутать.

Режиссер Антон Верещагин
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2017

Рейтинг мультфильма

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