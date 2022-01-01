Максимович. История Бруно Понтекорво, 2013

В сентябре 1950 года в самом начале холодной войны итальянский физик Бруно Понтекорво и его семья таинственным образом исчезают. Это вызвало очень бурную реакцию в Европе и Америке, ведь Понтекорво был известным во всем мире ученым, специализировавшимся на ядерных исследованиях. Исчезновение Бруно Понтекорво остается одной из самых захватывающих тайн периода холодной войны, особенно если принять во внимание тот факт, что впоследствии итальянский ученый был обнаружен уже за железным занавесом, в Советском Союзе.