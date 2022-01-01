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Киноафиша Фильмы Максимович. История Бруно Понтекорво
Maksimovič. La storia di Bruno Pontecorvo

Максимович. История Бруно Понтекорво, 2013

2013 / Италия / Россия / Франция
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О фильме

В сентябре 1950 года в самом начале холодной войны итальянский физик Бруно Понтекорво и его семья таинственным образом исчезают. Это вызвало очень бурную реакцию в Европе и Америке, ведь Понтекорво был известным во всем мире ученым, специализировавшимся на ядерных исследованиях. Исчезновение Бруно Понтекорво остается одной из самых захватывающих тайн периода холодной войны, особенно если принять во внимание тот факт, что впоследствии итальянский ученый был обнаружен уже за железным занавесом, в Советском Союзе.

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Продолжительность 59 минут
Год выпуска 2013
Режиссер
Диего Ченетьемпо
В ролях
Карло Бернардини
Даниэле Аманти
Франк Клозе
Джованни Баттимелли
Симоне Туркетти
Все актеры и съемочная группа
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