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Варлам Шаламов. Опыт юноши
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Варлам Шаламов. Опыт юноши, 2014

2014 / Россия
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О фильме
О человеческих, политических, экономических причинах, которые привели к созданию ГУЛАГа, как системы насильственного принуждения к труду.
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Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 сентября 2014
Режиссер
Павел Печенкин
В ролях
Анатолий Смоляков
Дмитрий Заболотских
Варлам Шаламов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Варлам Шаламов. Опыт юноши 1 постер
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