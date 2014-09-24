Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Варлам Шаламов. Опыт юноши
Варлам Шаламов. Опыт юноши, 2014
2014 / Россия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
О человеческих, политических, экономических причинах, которые привели к созданию ГУЛАГа, как системы насильственного принуждения к труду.
Развернуть
мало голосов
Оцените
0
голосов
Продолжительность
53 минуты
Год выпуска
2014
Премьера в мире
24 сентября 2014
Режиссер
Павел Печенкин
В ролях
Анатолий Смоляков
Дмитрий Заболотских
Варлам Шаламов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
0
голосов
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело