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Киноафиша Фильмы Преследование Цитаты из фильма Преследование

Цитаты из фильма Преследование

Fionn О да, очень удобно — жениться на дочери человека, который пытается меня убить.
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Fionn Я в жизни не слышал ничего глупее. Я старше её отца!
Mr. Law Ты женишься на его дочери — и перестаёшь быть врагом. Из вне закона становишься членом семьи.
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Mr. Law Вы ведёте дела для мистера Кинга, вы *ведёте* дела, но наркотики разрушают естественный порядок вещей. Там нет никакой верности.
🧡
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[Последние слова]
Грейнн [за кадром] Жила-была принцесса, которая пела в лесу, пока не ослабел её голос.
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[повторяющиеся реплики]
Gráinne Ты понимаешь, что если я сейчас поставлю точку, назад дороги не будет?
Gráinne Я знаю, Диармуид, я знаю.
🧡
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Gráinne Теперь продолжай ехать на запад.
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Fionn Я дал ему место отца в этой организации, дал ему жизнь, а он сбегает с моей невестой?
Diarmuid Она приставила мне пистолет к голове!
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Diarmuid Я не начинал эту х#йню, но вот счёт: если я умру, она умрёт.
🧡
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Грейнн Если убежишь — я тебя изнасилую.
Диармуид Я тебя и не трогал.
Грейнн Тогда попытка изнасилования.
Диармуид Я бы и не пытался, если бы ты мне платила!
Грейнн [ударяет его по лицу прикладом пистолета]
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[Первые реплики]
Грайнне [закадровый голос] Жила-была принцесса, которая пела в лесу, пока не потеряла голос. Её отец был королём, которого боялись, но никто не любил, и это его злило, ведь Фианн, назначенный им вождь, завоевал сердца народа. Именно Фианн защищал их от врагов. Именно он бродил по лесам, горам и морям. И куда бы ни шёл Фианн, всегда с ним был его верный воин... Диармайд.
🧡
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Gráinne Я имею право на каждую копейку.
Diarmuid Ты не можешь так делать!
Diarmuid Всё нормально. Я сказал управляющему банка, что эти деньги — от наркотиков, что его сыновья и дочери покупают эту дерьм###, вся страна этим занимается, а потом посмотрел ему в глаза. И я был Богом.
🧡
👏
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Gráinne Куда ты идёшь?
Diarmuid Мне нужно топливо, понятно?
Gráinne Ты врёшь!
Diarmuid Если бы я знал, что ты собираешься грабить банк, я бы заранее заправился.
🧡
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Searbhán Я должен увидеть тебя сам. В прошлый раз это был приходской зал Святого Франциска. Ты перенесла меня в другой мир.
Gráinne Правда?
Searbhán Похоже, теперь от меня ждут того же для тебя.
🧡
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🥺
🤔
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