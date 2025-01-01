[Первые реплики]

[закадровый голос]

Жила-была принцесса, которая пела в лесу, пока не потеряла голос. Её отец был королём, которого боялись, но никто не любил, и это его злило, ведь Фианн, назначенный им вождь, завоевал сердца народа. Именно Фианн защищал их от врагов. Именно он бродил по лесам, горам и морям. И куда бы ни шёл Фианн, всегда с ним был его верный воин... Диармайд.