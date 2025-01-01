Грайнне[закадровый голос]Жила-была принцесса, которая пела в лесу, пока не потеряла голос. Её отец был королём, которого боялись, но никто не любил, и это его злило, ведь Фианн, назначенный им вождь, завоевал сердца народа. Именно Фианн защищал их от врагов. Именно он бродил по лесам, горам и морям. И куда бы ни шёл Фианн, всегда с ним был его верный воин... Диармайд.
DiarmuidВсё нормально. Я сказал управляющему банка, что эти деньги — от наркотиков, что его сыновья и дочери покупают эту дерьм###, вся страна этим занимается, а потом посмотрел ему в глаза. И я был Богом.