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Четыре пера
Киноафиша Фильмы Четыре пера Четыре пера, 1939: актеры и роли
The Four Feathers Четыре пера 1939 / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Четыре пера, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Золтан Корда Zoltan Korda
В ролях
Джон Клементс John Clements Ральф Ричардсон Ральф Ричардсон Ralph Richardson С. Обри Смит C. Aubrey Smith Аллан Джейес Allan Jeayes Джек Аллен Jack Allen Дональд Грэй Donald Gray Джун Дюпре June Duprez
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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