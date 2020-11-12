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Главный герой фильма – молодой оперативник отдела по раскрытию убийств Дьулус Дмитриев. Ему поручается задание по расследованию непримечательного на первый взгляд дела – в собственной квартире в Якутске убита молодая женщина. Под подозрением оказывается ее бывший любовник. Расследование быстро заканчивается – мужчина признается в содеянном. Дело закрыто. Но новые обстоятельства заставляют проницательного Дьулуса по-новому взглянуть на это преступление. Прошлое жертвы не оставляет в покое ее родственников. Дьулус оказывается втянут в хитроумную игру, ставкой в которой в итоге оказываются его жизнь и честь.