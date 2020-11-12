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Постер фильма У озера Сайсары
Киноафиша Фильмы У озера Сайсары

У озера Сайсары

, 2015
Сайсары Куелгэ
Россия / 18+
Постер фильма У озера Сайсары

О фильме

Главный герой фильма – молодой оперативник отдела по раскрытию убийств Дьулус Дмитриев. Ему поручается задание по расследованию непримечательного на первый взгляд дела – в собственной квартире в Якутске убита молодая женщина. Под подозрением оказывается ее бывший любовник. Расследование быстро заканчивается – мужчина признается в содеянном. Дело закрыто. Но новые обстоятельства заставляют проницательного Дьулуса по-новому взглянуть на это преступление. Прошлое жертвы не оставляет в покое ее родственников. Дьулус оказывается втянут в хитроумную игру, ставкой в которой в итоге оказываются его жизнь и честь.

В ролях

Вячеслав Лавернов
Вячеслав Лавернов
Галина Тихонова
Галина Тихонова
Дьулустан Семенов
Федот Львов
Федот Львов
Степан Федоренко
Степан Федоренко
Илья Яковлев
Илья Яковлев
Прокопий Данилов
Дмитрий Алексеев
Иван Мишагин
Зоя Багынанова
Зоя Багынанова
Режиссер Костас Марсан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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