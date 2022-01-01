|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Seeta Aur Geeta Theme, Pt. 1 (Instrumental)
|R.D. Burman / Народные
|1:26
|2
|Seeta Aur Geeta Theme, Pt. 2 (Instrumental)
|R.D. Burman / Народные
|2:23
|3
|Are Zindagi Hai Khel
|Asha Bhosle, Manna Dey / Anand Bakshi
|4:44
|4
|Abhi To Hath Mein Jaam Hai
|Manna Dey / Anand Bakshi
|5:30
|5
|Koi Ladki Mujhe Kal Raat
|Lata Mangeshkar, Kishore Kumar / Anand Bakshi
|4:20
|6
|O Sathi Chal
|Asha Bhosle, Kishore Kumar / Anand Bakshi
|4:32
|7
|Han Ji Han Maine Sharab Pee
|Lata Mangeshkar / Anand Bakshi
|3:20