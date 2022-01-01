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Зита и Гита
Киноафиша Фильмы Зита и Гита Музыка из фильма «Зита и Гита» (1972)
Seeta Aur Geeta Зита и Гита 1972 / Индия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Музыка из фильма «Зита и Гита» (1972)

Вся информация о фильме
Seeta Aur Geeta (Original Motion Picture Soundtrack)
Seeta Aur Geeta (Original Motion Picture Soundtrack) 7 композиций. R.D. Burman, Asha Bhosle, Manna Dey, Manna Dey, Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, Asha Bhosle, Kishore Kumar, Lata Mangeshkar
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Seeta Aur Geeta Theme, Pt. 1 (Instrumental) R.D. Burman / Народные 1:26
2 Seeta Aur Geeta Theme, Pt. 2 (Instrumental) R.D. Burman / Народные 2:23
3 Are Zindagi Hai Khel Asha Bhosle, Manna Dey / Anand Bakshi 4:44
4 Abhi To Hath Mein Jaam Hai Manna Dey / Anand Bakshi 5:30
5 Koi Ladki Mujhe Kal Raat Lata Mangeshkar, Kishore Kumar / Anand Bakshi 4:20
6 O Sathi Chal Asha Bhosle, Kishore Kumar / Anand Bakshi 4:32
7 Han Ji Han Maine Sharab Pee Lata Mangeshkar / Anand Bakshi 3:20
Доступен список песен из фильма «Зита и Гита» (1972) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Зита и Гита» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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