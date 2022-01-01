В погоне за нулем: ноль отходов, 2014

Три года назад мэр Сан­-Франциско пообещал прийти к концепции «Ноль отходов» к 2020 году. Но это было не просто обещание. Это была долгожданная «политическая воля». В город пригласили экспертов, которые могли объяснить, как «мусор» может стать «ресурсом». Сегодня в Сан-­Франциско перерабатывается 70% мусора. Фильм Кристофера Бивера показывает нам «закулисье» новой индустрии. Вместе мы знакомимся со всеми этапами сбора, сортировки и переработки мусора. Сказать, что этот фильм вдохновляет, значит не сказать ничего. Ведь о концепции «Ноль отходов» начали говорить и в России.

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