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Природа и банки
Киноафиша Фильмы Природа и банки
Nature, le nouvel eldorado de la finance

Природа и банки, 2015

2015 / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
В мире появился новый термин: «коммерциализация естественного мира». Что это и кому это нужно? Защита нашей планеты превратилась в большой и довольно дорогой бизнес для растущих «эко­рынков». Все больше экономистов заявляют, что лучший способ спасти леса и исчезающих животных — это поставить на них ценник. Так ли это? Что мы можем выставлять на продажу, а что нет? И какая у всего этого цена? Сколько стоят коралловые рифы? Леса Амазонии? Озеро Байкал? А как начет свежего воздуха? У него тоже есть цена?
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 31 декабря 2015
Возраст 18+
Режиссер
Дени Делестрак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Природа и банки 1 постер
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