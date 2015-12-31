Природа и банки, 2015

В мире появился новый термин: «коммерциализация естественного мира». Что это и кому это нужно? Защита нашей планеты превратилась в большой и довольно дорогой бизнес для растущих «эко­рынков». Все больше экономистов заявляют, что лучший способ спасти леса и исчезающих животных — это поставить на них ценник. Так ли это? Что мы можем выставлять на продажу, а что нет? И какая у всего этого цена? Сколько стоят коралловые рифы? Леса Амазонии? Озеро Байкал? А как начет свежего воздуха? У него тоже есть цена?

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