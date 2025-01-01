Man in Diner Это не... Хеллсом Хай? Это ты, да? Ха! Извини. Знаю, это не твоё имя.

John F. Donovan Нет, это, э-э... Это школа. Эм, меня зовут...

Man in Diner Джон Ф. Донован! Я не настолько стар! Наверняка тебе это не нравится, но мой внук — твой огромный фанат. Мы с ним как-то шли по Кэнал-стрит и увидели твой постер, он так обрадовался! Он простоял перед ним минут пять. Хочет быть таким же, как ты, когда вырастет. Волшебные способности, конечно, включены.

Man in Diner Да, точно. Ну, я не хочу тебя отвлекать, знаешь.

Man in Diner Ох, какой же ты добрый, сидишь, пытаешься найти покой, а тут такой старый дурак, как я, залетает с разговорами.

Man in Diner Ну что ж, будем ждать следующего великого приключения, да? Ладно.

John F. Donovan Я больше не знаю. Я, э... Я чувствую... Прости, я... Я чувствую себя...

Man in Diner Говори со мной.

John F. Donovan Я... я чувствую, что всё сделал неправильно. Понимаете? Думаю... А что если я... не моё это место? Что если я украл чьё-то? Ах, б#я, скажи что-нибудь. Посмейся надо мной или...

Man in Diner О, боже! Кому я такой, чтобы слушать эти признания, правда? Хмм?

John F. Donovan Я знаю, знаю. Прости... Прости. Пожалуйста, уходи. Мне не следовало тебя этим грузить.

Man in Diner На мой взгляд... всё просто. А люди, наоборот, необъяснимо усложняют. Мне кажется, ты уже понимаешь, что ошибся — а это, по крайней мере, не свойственно большинству. Но, если честно, я вижу перед собой молодого человека, чья работа важна моему внуку. Как ты исправишь свои ошибки — дело твоё и божье. Но вопрос в том... как ты мог украсть место, которое было создано именно для тебя?

John F. Donovan Извините, я вас здесь раньше не видел.