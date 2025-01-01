Man in DinerДжон Ф. Донован! Я не настолько стар! Наверняка тебе это не нравится, но мой внук — твой огромный фанат. Мы с ним как-то шли по Кэнал-стрит и увидели твой постер, он так обрадовался! Он простоял перед ним минут пять. Хочет быть таким же, как ты, когда вырастет. Волшебные способности, конечно, включены.
John F. DonovanЯ... я чувствую, что всё сделал неправильно. Понимаете? Думаю... А что если я... не моё это место? Что если я украл чьё-то? Ах, б#я, скажи что-нибудь. Посмейся надо мной или...
Man in DinerО, боже! Кому я такой, чтобы слушать эти признания, правда? Хмм?
John F. DonovanЯ знаю, знаю. Прости... Прости. Пожалуйста, уходи. Мне не следовало тебя этим грузить.
Man in DinerНа мой взгляд... всё просто. А люди, наоборот, необъяснимо усложняют. Мне кажется, ты уже понимаешь, что ошибся — а это, по крайней мере, не свойственно большинству. Но, если честно, я вижу перед собой молодого человека, чья работа важна моему внуку. Как ты исправишь свои ошибки — дело твоё и божье. Но вопрос в том... как ты мог украсть место, которое было создано именно для тебя?
Rupert Turner (21 Y.O.)Ты и я хотим одного и того же: перемен, влияния на страхи людей, невежество, предрассудки, сексизм, расизм, гомофобию — называй как хочешь! Что-что, ты думал, что у тебя монополия на эти битвы?
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🥺
🤔
🥱
Sam TurnerЧёрт побери, Руперт! Что с тобой? Как сильно ты меня ненавидишь?
[Руперт пожимает плечами]
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🥺
🤔
🥱
Rupert Turner (21 Y.O.)Это история о том, как бизнес так боялся потерять публику, которую считает безграмотной и ограниченной, что фактически держал её такой на протяжении десятилетий! Это — про нас!
🧡
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🥺
🤔
🥱
[Одри смотрит на часы и решает не лететь. Она улыбается и тихо смеётся]