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Киноафиша Фильмы Смерть и жизнь Джона Ф. Донована Цитаты из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Цитаты из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Audrey Newhouse Это последнее письмо говорит о том, что он был полон надежд...
Rupert Turner Поэтому я уверен, что вы поймёте — по очевидным причинам я выбрал именно эту версию, чтобы в неё верить.
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Man in Diner Это не... Хеллсом Хай? Это ты, да? Ха! Извини. Знаю, это не твоё имя.
John F. Donovan Нет, это, э-э... Это школа. Эм, меня зовут...
Man in Diner Джон Ф. Донован! Я не настолько стар! Наверняка тебе это не нравится, но мой внук — твой огромный фанат. Мы с ним как-то шли по Кэнал-стрит и увидели твой постер, он так обрадовался! Он простоял перед ним минут пять. Хочет быть таким же, как ты, когда вырастет. Волшебные способности, конечно, включены.
John F. Donovan Правда?
Man in Diner Да, точно. Ну, я не хочу тебя отвлекать, знаешь.
John F. Donovan Нет, не отвлекаешь. Пожалуйста.
Man in Diner Ох, какой же ты добрый, сидишь, пытаешься найти покой, а тут такой старый дурак, как я, залетает с разговорами.
John F. Donovan Нет. Нет, правда, всё нормально...
Man in Diner Ну что ж, будем ждать следующего великого приключения, да? Ладно.
John F. Donovan Не знаю, сэр.
Man in Diner Что?
John F. Donovan Я больше не знаю. Я, э... Я чувствую... Прости, я... Я чувствую себя...
Man in Diner Говори со мной.
John F. Donovan Я... я чувствую, что всё сделал неправильно. Понимаете? Думаю... А что если я... не моё это место? Что если я украл чьё-то? Ах, б#я, скажи что-нибудь. Посмейся надо мной или...
Man in Diner О, боже! Кому я такой, чтобы слушать эти признания, правда? Хмм?
John F. Donovan Я знаю, знаю. Прости... Прости. Пожалуйста, уходи. Мне не следовало тебя этим грузить.
Man in Diner На мой взгляд... всё просто. А люди, наоборот, необъяснимо усложняют. Мне кажется, ты уже понимаешь, что ошибся — а это, по крайней мере, не свойственно большинству. Но, если честно, я вижу перед собой молодого человека, чья работа важна моему внуку. Как ты исправишь свои ошибки — дело твоё и божье. Но вопрос в том... как ты мог украсть место, которое было создано именно для тебя?
John F. Donovan Извините, я вас здесь раньше не видел.
Man in Diner Ну вот, теперь увидел. Чёрт возьми! Знаешь, мне пора. Домой. Ты слишком молод для одиноких ужинов в убогих кухнях.
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Sam Turner [читает письмо Джона] Пока что мне нужно поспать, я просто хочу поспать и начать всё сначала. Твой друг, Джон
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Sam Turner Ты больше никогда не должен писать этому человеку, понял?
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Rupert Turner [в класс мисс Куреши] Почти шесть лет Джон Ф. Донован и я переписываемся примерно раз-два в месяц.
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Rupert Turner Мисс Куреши занимается тем, что любит, и она вполне надёжный взрослый человек.
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Rupert Turner (21 Y.O.) Зачем тебе бороться за правду, а я — за, э-э, за х#ню?
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Rupert Turner (21 Y.O.) Ты и я хотим одного и того же: перемен, влияния на страхи людей, невежество, предрассудки, сексизм, расизм, гомофобию — называй как хочешь! Что-что, ты думал, что у тебя монополия на эти битвы?
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Sam Turner Чёрт побери, Руперт! Что с тобой? Как сильно ты меня ненавидишь?
[Руперт пожимает плечами]
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Rupert Turner (21 Y.O.) Это история о том, как бизнес так боялся потерять публику, которую считает безграмотной и ограниченной, что фактически держал её такой на протяжении десятилетий! Это — про нас!
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[Одри смотрит на часы и решает не лететь. Она улыбается и тихо смеётся]
Руперт Тернер (21 год) Сколько я тебе должен за эту улыбку?
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