Liz[за кадром]С течением жизни образы стираются. Остаются только воспоминания. Некоторые из них — правда, некоторые — ложь. Я хорошо её помню — по крайней мере, так мне кажется. Она была воином. В прошлом веке нужно было быть им, чтобы выжить.
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The ReverendТы думаешь, что можешь прийти сюда и забрать то, что принадлежит мне?
Crawling outlaw[держит пистолет у головы Проповедника]Да. А ты что, думаешь, что Бог сойдет сюда и спасёт тебя?
The Reverend[захватывает пистолет и направляет на него]Я — Бог. Он такой же, как я.