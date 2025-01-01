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Киноафиша Фильмы Преисподняя Цитаты из фильма Преисподняя

Цитаты из фильма Преисподняя

The Reverend Люди думают, что ад невыносим из-за пламени. Нет. Его невыносимость — из-за отсутствия любви.
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The Reverend Я буду любить тебя, и ты научишься любить меня. Это воля Божья.
Joanna Я тебя убью.
The Reverend Это меня не остановит.
Joanna Ты сумасшедший.
The Reverend Кто был этот человек? Он вложил в твою голову глупые мысли.
Joanna Он помог мне. Я люблю его.
The Reverend Нет, ты не любишь. Это похоть.
Joanna Да.
The Reverend Я выбью из тебя твою мать.
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The Reverend Я мог бы рассказать тебе о Преисподней. О её пламени. О боли. Уверен, вы пытались представить, что это такое. Но это хуже.
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The Reverend Я согрёшил. Мне в аду гореть вечно.
The Reverend Я отказался от права попасть в рай. Но ты заставил меня сделать это.
The Reverend Только ты можешь меня спасти.
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[первые строки]
Liz [за кадром] С течением жизни образы стираются. Остаются только воспоминания. Некоторые из них — правда, некоторые — ложь. Я хорошо её помню — по крайней мере, так мне кажется. Она была воином. В прошлом веке нужно было быть им, чтобы выжить.
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The Reverend Ты думаешь, что можешь прийти сюда и забрать то, что принадлежит мне?
Crawling outlaw [держит пистолет у головы Проповедника] Да. А ты что, думаешь, что Бог сойдет сюда и спасёт тебя?
The Reverend [захватывает пистолет и направляет на него] Я — Бог. Он такой же, как я.
[стреляет]
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The Reverend [вдруг пыряет его в живот]
Eli Почему?
The Reverend Потому что она тебя любит.
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The Reverend Я знаю, что ты там. Я знаю, ты меня слышишь. У тебя, может, и нет языка, но с ушами у тебя всё в порядке.
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Nathan [о Лиз] Её место в преисподней, преподобный.
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