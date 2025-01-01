[первые строки]

[за кадром]

С течением жизни образы стираются. Остаются только воспоминания. Некоторые из них — правда, некоторые — ложь. Я хорошо её помню — по крайней мере, так мне кажется. Она была воином. В прошлом веке нужно было быть им, чтобы выжить.