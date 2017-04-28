Наша рецензия

«Он не слишком разборчив в выборе своих предков», - так говорили про майора Фосетта. Это значило, что на его армейской карьере можно смело поставить крест. Собственно, с такой «родословной» дорога у офицера одна – служить себе безмолвно на задворках Британской империи и на повышение не рассчитывать. Он и служил. Однако обычных «задворок» судьбе показалось мало. И Фосетта послали в Бразилию, в джунгли. Да в такой район, откуда никто никогда не…