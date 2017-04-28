«Он не слишком разборчив в выборе своих предков», - так говорили про майора Фосетта. Это значило, что на его армейской карьере можно смело поставить крест. Собственно, с такой «родословной» дорога у офицера одна – служить себе безмолвно на задворках Британской империи и на повышение не рассчитывать. Он и служил. Однако обычных «задворок» судьбе показалось мало. И Фосетта послали в Бразилию, в джунгли. Да в такой район, откуда никто никогда не…
фильм хороший, интересная судьба и история, но считаю, не хватило динамики фильму! а так же, мне не хватило реализма в джунглях - наслышан в тех местах любой жучок-паучок опасен...
Холланд и Патиссон хорошо сыграли, легко было на них смотреть в других образах. даже Дадли из Гарри тут небольшую роль получил ;))
так же, в фильме все какие-то любезные и добрые, кроме индейцев ;))
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