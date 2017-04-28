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Затерянный город Z Затерянный город Z
Киноафиша Фильмы Затерянный город Z Отзывы о фильме «Затерянный город Z»
The Lost City of Z Затерянный город Z 2016 / США
6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Затерянный город Z»

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«Он не слишком разборчив в выборе своих предков», - так говорили про майора Фосетта. Это значило, что на его армейской карьере можно смело поставить крест. Собственно, с такой «родословной» дорога у офицера одна – служить себе безмолвно на задворках Британской империи и на повышение не рассчитывать. Он и служил. Однако обычных «задворок» судьбе показалось мало. И Фосетта послали в Бразилию, в джунгли. Да в такой район, откуда никто никогда не…

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Наталия Лаврентьева 28 апреля 2017, 13:00
Оценка
Понравился.Атмосфера,звуки,настроение - всё аутентично. Съёмки натуральные,что ценно.Рейтинг можно и 12+.,рекомендую идти всей семьёй.
28 апреля 2017, 13:00 Ответить
Константин Гончаров 30 апреля 2017, 18:17
Оценка
Не понравился.
30 апреля 2017, 18:17 Ответить
Павел Пономарев 7 мая 2017, 19:22
Оценка
Фильм отличный!!! Просто все привыкли к головокружащим блокбастерам со спец эфектами. Автобиография человека который стремился к своей цели и достиг ценой собственной жизни. Картина в своём жанре одина из лучших. Зря конечно столько негативных отзывов.
7 мая 2017, 19:22 Ответить
Андрей 21 апреля 2020, 22:59
Оценка
7 баллов из 10ти!
фильм хороший, интересная судьба и история, но считаю, не хватило динамики фильму! а так же, мне не хватило реализма в джунглях - наслышан в тех местах любой жучок-паучок опасен...
Холланд и Патиссон хорошо сыграли, легко было на них смотреть в других образах. даже Дадли из Гарри тут небольшую роль получил ;))
так же, в фильме все какие-то любезные и добрые, кроме индейцев ;))
21 апреля 2020, 22:59 Ответить
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