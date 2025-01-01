Nina FawcettМечтать, искать неизведанное. Искать прекрасное — это уже награда. Человек должен тянуться дальше, чем может дотянуться, иначе зачем нам небеса?
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ТитрыМногие спасательные отряды пытались найти Перси и Джека, но никто не добился успеха. Нина Фосетт сохраняла надежду на их возвращение до самой своей смерти в 1954 году.
ТитрыВера Фосетта в затерянную цивилизацию подвергалась насмешкам почти сто лет. Но в начале XXI века археологи обнаружили поразительную сеть древних дорог, мостов и сельскохозяйственных поселений по всей Амазонской сельве.
ТитрыСреди этих мест была и предполагаемая Фосеттом локация города Зет.
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Sir George GoldieУжасная болезнь, беспощадные дикари. Путь может стоить вам жизни. Но вы могли бы вернуть доброе имя своей семьи.
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James MurrayТебя не волнуем мы, тебя даже домой не тянет. Тебя волнует только твой затерянный город.
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Jack FawcettЯ понимаю, что это опасно, но ты сама говорила — с учётом всего, что происходило в Европе, нельзя выбрать безопасный путь в жизни. Так много мужчин моего возраста не вернулись с войны, и... И кто скажет, что это не повторится? Может, мама. Может повториться.
Nina FawcettСудя по всему, я должна быть в ярости, потому что ты... Ты только что обвинила меня моими же собственными словами. И как я могу их опровергнуть? Ведь это мои слова.
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Percy FawcettЕсли нам удастся найти город там, где считалось, что его не может быть, это может стать началом новой главы в истории человечества.
Percy FawcettМужчины и женщины исполняли свои роли с самого начала времен! Это краеугольный камень нашей цивилизации.
Nina FawcettДолжна сказать, я ожидала от тебя большего понимания и стыжусь твоего невежественного отношения!
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Baron De GondorizВы пришли сюда, чтобы составлять карты. Почему? Чтобы был мир. Что такое мир? Мир значит, что мой бизнес будет процветать. Я буду процветать. Мир — это лишь то, что ничего не изменится. Я помогу вам, потому что вы позаботитесь, чтобы ничего не изменилось.
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Percy Fawcett[стоя над своей добычей]До смерти... Лучший соус к жизни.
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Henry CostinМистер Фосетт, эти джунгли — ад, но как-то даже нравятся.
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InterviewerДоктор Гамильтон Райс скоро отправляется в Бразилию с радиостанцией и самолётами. Он берёт с собой большую и хорошо вооружённую группу.
Percy FawcettНу, будем надеяться, что доктор Райс со всем своим вооружением не уничтожит то, что собирается открыть.
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[последние реплики]
Нина Фосетт[протягивая ему часы]Бразилец дал мне это для тебя. Сказал, что Перси сказал ему — ты поймёшь. Я приучила себя быть беспристрастной к доказательствам, но, уж точно... это знак.
Сэр Джон Скотт КелтиДа. Я отдам это на экспертизу.
Percy Fawcett[наблюдая за местным сельским хозяйством]Эти так называемые «дикари» возделывали джунгли там, где никто и не думал, что это возможно. Мы были так высокомерны и презрительны. Не меньше я, чем другие. Посмотри, как всё это устроено. Это математически точно.