Титры Многие спасательные отряды пытались найти Перси и Джека, но никто не добился успеха. Нина Фосетт сохраняла надежду на их возвращение до самой своей смерти в 1954 году.

Титры Вера Фосетта в затерянную цивилизацию подвергалась насмешкам почти сто лет. Но в начале XXI века археологи обнаружили поразительную сеть древних дорог, мостов и сельскохозяйственных поселений по всей Амазонской сельве.