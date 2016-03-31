«Пессимист»: Рецензия Киноафиши

Бергманист

Отдельную нишу в российском кинематографе занимает авторское кино, которое выпускается повсеместно. И его будущая судьба зависит именно от молодого поколения режиссёров, на которых возложена ответственность привнести в него что-то новое и уникальное. О таком постановщике, как Миша Холод, вы пока ещё вряд ли слышали, однако существует вероятность, что после выхода «Пессимиста» это имя окажется на слуху в определённых кругах. Начинать всегда сложно, особенно в сфере кино, ведь первая работа прокладывает режиссёру не только дорогу в мир искусства, но и задаёт тон всем последующим. С прокатом Мише повезло, ведь нечасто бывает, что дебют никому не известного режиссёра демонстрируется в кинотеатрах, хоть и ограниченно. Сам он сказал, что этот фильм является неким аналогом путешествия в его собственную душу. Найдут ли его идеи отклик в вашем сердце – решать вам.

Кадр из фильма «Пессимист»

Скромностью начинающий режиссёр точно не отличается. Зовут его героя так же, как и его самого, и в жизни он избрал такую же профессию. Этот другой Миша ушёл от жены, и ему срочно необходима квартира. У друга Васи как раз есть свободная жилплощадь, но сам он не в городе, поэтому всеми вопросами занимается пожилая соседка Нина Ильинична. Героя она сразу же заинтересовала, и он решает подружиться с пенсионеркой, которая когда-то занималась физикой. Миша времени не теряет, и в дополнение заводит роман с её внучкой. Та бросила учёбу и пытается найти своё место в жизни. Образуется некий треугольник, в котором одна из сторон исследует две другие, пытаясь объединить их в единое целое в своём воображении, а они, в свою очередь, пытаются выяснить отношения между собой. При этом все герои в каком-то смысле ведут скрытую борьбу за внимание друг друга: внучка с бабушкой за мужское, мужчина с внучкой за бабушкино.

Кадр из фильма «Пессимист»

Открывает картину крупный план главного героя, сопровождаемый играющей на нервах музыкой. На протяжении всего фильма она атакует зрителя, создавая внутри него напряжение. А вот такой важный элемент, как сквозная мысль, режиссёр не учёл. Идей в фильме заложено немало, и все они способны найти отклик у тех, кто не выпускает из рук скальпель самоанализа. Можно, конечно, предположить, что главной темой здесь является выбор человека, во что преобразовывать окружающую его действительность. Миша переживает собственные невзгоды путём творческой реализации. Даже развод и отсутствие жилья не вызывают в его душе хотя бы мелкой ряби. Зато даже самое небольшое колебание, в данном случае появление в жизнях женщин третьего элемента в лице главного героя, тут же нарушает их душевный покой, вызывая целый ураган эмоций. А одно простое слово может пошатнуть и без того несостоявшуюся уверенность девушки в себе или навлечь гнев на бабушку.

Кадр из фильма «Пессимист»

Но при всём вышесказанном в фильме много отголосков и других мыслей, которые постоянно уводят зрителей в сторону от центрального замысла. Они настолько кричащие и семенящие, что распыляют внимание. Так, например, автор исследует отражение собственных недостатков в устах других людей. Мы видим очень неуверенную в себе девушку, которая любой жест в свою сторону расценивает, как угрозу и попытку унижения. А когда ей говорят правду, она начинает обвинять во всём окружающих, бурно реагирует, тем самым подтверждая то, что корень проблемы в ней самой. Известно, что такую агрессию способна вызвать только произнесённая вслух истина, которая тебя не устраивает. Отсюда следует ещё одна авторская идея об искажении слов, сказанных окружающими, и о трудностях взаимопонимания. Периодически проскальзывает также и мысль о том, как важно уметь жить настоящим моментом, что, собственно, и делает Миша. Его спутницы, напротив, продолжают копаться в прошлом, обвиняя его во всех своих бедах. А персонаж Марии Хрущёвой является собирательным образом нынешнего поколения, которое потеряно в своих желаниях. Она не умеет принимать жизнь, она не владеет ситуацией, ей кажется, что всё потеряно, что она посредственность и не способна ничего добиться в жизни. Поэтому она срывается и берёт паузу, чтобы подумать, чем заниматься дальше. Сейчас повсеместно молодые люди не довольны своим выбором, взрослая жизнь кажется им сложной, и всё происходит не так, как они себе представляли. Отсюда и тотальная неуверенность в себе, и желание остановить мгновение. Но только не в том хорошем смысле, в котором это делает Миша, а для того, чтобы не принимать решение.

Кадр из фильма «Пессимист»

Вроде бы идеи в фильме актуальны и касаются каждого, но всё равно чувствуется, что Миша Холод пока ещё не научился их грамотно излагать при помощи художественных средств. Его картина полна диалогов, содержащих его собственную жизненную позицию, но эмоциональной причастности к происходящему не чувствуешь. Сценарий, например, так и остался сырым. Автор попытался сказать словами то, что можно было показать, и зафиксировал камерой то, чего речью передать не смог. Естественно, поистине ценные дебюты случаются редко. А ещё реже в них отсутствуют какие-либо оммажи другим режиссёрам. Так, весь фильм Миши пропитан Бергманом, ты даже ждёшь в конце аллюзии на знаменитый кадр из «Персоны», к которому режиссёр подходит очень близко, но всё же сдерживает порыв его скопировать. Ничего плохого в этом нет, ведь даже состоявшиеся постановщики порой прибегают к приёмам своих вдохновителей. Но если у Бергмана и других европейских мэтров крупные планы и определённая композиция действительно имеют смысл, то у Миши это делается только для того, чтобы было. В этих взглядах персонажей не читается ничего такого, чего бы они ни произнесли вслух. А говорят они чересчур много, тем самым нагружая картину.

Кадр из фильма «Пессимист»

Фильм камерный, действие сконцентрировано вокруг трёх персонажей, каждый из которых показан весьма однобоко и не раскрывается полностью. Из актёров особо выделяется Татьяна Ткач, а вот в Константине Телегине чувствуется некая театральность, что не удивительно, ведь он именно актёр театра. Первую роль Марии Хрущёвой можно оценить высоко, если по задумке её персонаж должен был вызывать раздражение. В целом, если смотреть на картину с точки зрения дебюта, то получилось вполне достойно. Но не зная этого, с трудом можно назвать её удавшейся. Хотя в любом случае, своего зрителя «Пессимист» обязательно найдёт.

Кадр из фильма «Пессимист»

В прокате с 1 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пессимист»

Трошина Олеся