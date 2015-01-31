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Русский дятел
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The Russian Woodpecker

Русский дятел, 2015

2015 / Украина / Великобритания / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
В то время как страна охвачена революцией и войной, украинская жертва аварии на Чернобыльской АЭС раскрывает тёмную тайну. И теперь он должен решить, следует ли рисковать своей жизнью и играть роль в революции, разоблачая её.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 31 января 2015
Режиссер
Чад Грация
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русский дятел 2 постера
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