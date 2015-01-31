Русский дятел, 2015

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о выходе в прокат О фильме В то время как страна охвачена революцией и войной, украинская жертва аварии на Чернобыльской АЭС раскрывает тёмную тайну. И теперь он должен решить, следует ли рисковать своей жизнью и играть роль в революции, разоблачая её. Развернуть 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 31 января 2015 Режиссер Чад Грация Все актеры и съемочная группа 2 постера

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