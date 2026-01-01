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Киноафиша Фильмы Спорт, любовь, война и дети

Спорт, любовь, война и дети

, 2015
Россия / документальный / 18+
Режиссер Ирина Васильева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

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