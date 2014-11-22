Война лжи, 2014

Рафед Ахмед Альван – человек, волею судьбы оказавшийся за кулисами мировой политики. В 1999-м г. получивший в Багдадском университете образование инженер-химик бежит из Ирака от режима Саддама Хусейна и оказывается в Германии. В ожидании своей участи он намекает чиновникам ведомства по делам мигрантов, будто знает, каким образом иракские власти укрывают от глаз наблюдателей ООН лаборатории, в которых теоретически может разрабатываться биологическое оружие… В 2003-м США возлагают на него, Рафеда Ахмеда Альвана, вину за развязывание войны в Ираке. Но может ли один-единственный человек быть причиной начала войны? Автор фильма пытается найти ответ на этот вопрос…

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