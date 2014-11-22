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Война лжи
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Krieg der Lügen

Война лжи, 2014

2014 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Рафед Ахмед Альван – человек, волею судьбы оказавшийся за кулисами мировой политики. В 1999-м г. получивший в Багдадском университете образование инженер-химик бежит из Ирака от режима Саддама Хусейна и оказывается в Германии. В ожидании своей участи он намекает чиновникам ведомства по делам мигрантов, будто знает, каким образом иракские власти укрывают от глаз наблюдателей ООН лаборатории, в которых теоретически может разрабатываться биологическое оружие… В 2003-м США возлагают на него, Рафеда Ахмеда Альвана, вину за развязывание войны в Ираке. Но может ли один-единственный человек быть причиной начала войны? Автор фильма пытается найти ответ на этот вопрос…
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 22 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Маттиас Биттнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война лжи 1 постер
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