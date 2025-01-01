Режиссер картины Пол Хадвигер и его команда в течение пяти лет следили за строительством нового торгового центра "NEW WORLD" ("Новый мир") в г. Жешув (Польша), проектом которого занимается главный герой картины - Герман Кюммель. Ему помогает польский менеджер Виола Войновский, которая ведет переговоры c деловыми партнерами и инвесторами, но в Польше она больше не хочет жить – ее дом мечты строится в немецкой столице. Несмотря на то, что жители соседних блочных высоток смотрят по-разному на появление нового торгового комплекса, контракты уже заключены. Стройка вот-вот начнется. Режиссер и его команда встречаются с девелоперами и местными жителям, наблюдают за их жизнями. Несмотря на очень разные интересы, их всех объединяет только один вопрос: Как жить дальше?

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